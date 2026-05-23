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Catoira

Castaño culpa al PSOE de la pérdida de un millón para las Torres de Oeste

El Concello se quedó sin la subvención porque Costas no respondió sobre la cesión del terreno

Xoán Castaño. | IÑAKI ABELLA

Xoán Castaño. | IÑAKI ABELLA

A.M.

Catoira

El alcalde de Catoira, el nacionalista Xoán Castaño, responde a las críticas del PSOE por la pérdida de una subvención del Gobierno central para poner en valor el entorno de las Torres de Oeste. Castaño asegura que el Concello no pudo acogerse a esta subvención por la mala gestión del PSOE, que gobernó en Catoira hasta 2023.

Castaño explica al respecto que el PSOE presentó el proyecto, pero que estaba lleno de errores y deficiencias, tal y como detectó el propio Ministerio. El Concello de Catoira corrigió todos esos aspectos desde 2023 pero se encontró con otro obstáculo. El Ayuntamiento tenía que ser el propietario de los terrenos donde están las Torres o por lo menos tener la concesión de Costas. Pero, según Castaño, el PSOE no hizo este trámite obligatorio en su etapa en el Concello. El nuevo gobierno local sí lo intentó, pero Costas no respondió a tiempo.

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