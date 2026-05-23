El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, se enfrenta a un juicio por presuntas calumnias a la socialista María José Vales

El Juzgado de Vilagarcía de Arousa ha acordado continuar el procedimiento judicial que se sigue contra el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que fue denunciado por la portavoz del PSOE, María José Vales, por presuntas calumnias e injurias vertidas contra ella durante la campaña electoral de 2023.

El asunto acabó en la plaza 1 del Tribunal de Instancia de Vilagarcía, que tras tomar declaración a los implicados y examinar la documentación, ha decidido continuar con las actuaciones, trasladándolas al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares, para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

María José Vales denunció a Gonzalo Durán después de que este afirmase, en una rueda de prensa, que la candidata socialista a la Alcaldía de Vilanova estaba implicada en un asunto de corrupción ocurrido durante su etapa como patrona mayor de la cofradía. Los hechos sucedieron durante el mes de mayo de 2023.

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En el auto firmado por la magistrada de Vilagarcía se considera que las declaraciones del alcalde podrían suponer un delito continuado de calumnias e injurias.