Somos Ribadumia denuncia inseguridad vial en Barrantes

Somos Ribadumia denuncia una situación de «inseguridad» en el centro de Barrantes tras las obras realizadas en la EP-9305 y en la EP-9402. La formación critica que la Deputación reasfaltase a finales de abril un tramo de la carretera provincial que atraviesa el núcleo urbano y que, después, solo se pintasen algunos pasos de peatones, dejando el resto de la vía sin señalización horizontal y con los semáforos apagados.

El concejal Sergio Soutelo advierte de que la actuación «creó un problema de seguridad» para conductores y peatones. Según el grupo, uno de los pasos más necesarios, en la confluencia de Rosalía de Castro con Bouza Martín, quedó sin pintar pese a ser una zona habitual de paso de escolares, familias y usuarios de los negocios del entorno. Al mismo tiempo, denuncia la creación de un nuevo paso en un punto que considera peligroso, entre Bouza Martín y Valle Inclán, sin regulación semafórica específica para peatones.

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Somos Ribadumia también carga contra el Concello por la reforma de una esquina junto al paso de peatones de la carretera que baja de Cobas. Asegura que la obra no mejoró la accesibilidad y eliminó la señalización táctil existente para personas con discapacidad visual. La formación exige a David Castro que corrija estas actuaciones y reclame a la Deputación que complete la señalización.