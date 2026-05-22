El proyecto de la fachada marítima de Vilagarcía acaba en los tribunales y esquiva la «paralización total»

El Concello de Vilagarcía esquivó en abril la «paralización total» de uno de los proyectos más relevantes del mandato y que por fin abre la ciudad al mar. Y es que los propietarios de una vivienda ubicada en O Ramal han llevado el proyecto ante los tribunales, asegurando que el viario y el edificio de cafetería previstos incumplen indiciariamente el PXOM y el plan especial del puerto, así que pidieron semejante medida cautelar mientras no resolvía el litigio. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha derribado sus pretensiones en una contundente sentencia que da la razón a Ravella.

Estos particulares consideraban que los trabajos debían pararse porque, de continuar, se alcanzaría un perjuicio irreparable para ellos. Y es que creen que el inmueble con cafetería y terraza y aseos que se va a hacer cerca de su edificio les va a provocar molestias, como malos olores, entre otras.

El auto aceptando su petición y que obligaba a Ravella a la «paralización total» llegó en septiembre de 2025, pero el gobierno recurrió ante el TSXG y este le ha dado la razón plenamente, revocando esta decisión, tomada por el juzgado de lo contencioso de Pontevedra que lleva la causa.

El alto tribunal gallego considera que la medida cautelar «peca de falta de proporcionalidad» y destaca que la suspensión del proyecto de la fachada marítima «supondrá a buen seguro un claro perjuicio para las arcas municipales en caso de no poder acceder a los fondos que daban viabilidad al proyecto», el cual, cabe recordar, supone una inversión de 1,1 millones de euros.

Así se refiere a la financiación europea, que tiene unos plazos para no perderla y que ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el Concello de Vilagarcía en su defensa. Sobre todo, porque los magistrados estiman los eventuales perjuicios alegados por los denunciantes como «meras expectativas o hipótesis» de lo que va a suceder.

Pero además, la ven «prematura» a estas alturas del proceso judicial y destacan que la cuestión de la afectación puede ser corregida en la sentencia que finalmente se emita, «por lo que resulta más valorable la continuación de un proyecto en que no existe una ilegalidad patente y ostensible en estos momentos», concluye.

Es más, aunque los denunciantes presentaron unos informes periciales de parte, el TSXG abunda en que esos presuntos incumplimientos de la norma urbanística que alegan «es una cuestión de fondo» que, precisamente, deberá valorarse en el juicio.

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Estos particulares primero interpusieron un recurso de reposición contra la aprobación del proyecto técnico de recuperación de la fachada marítima ante la propia administración local, que lo desestimó, así que decidieron acudir a la justicia.