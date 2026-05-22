Pontecesures desmenuza las ayudas de la Diputación para obras, servicios y fiestas

El Concello de Pontecesures presenta la distribución de las ayudas solicitadas a través de las distintas líneas del Plan de Obras y Servicios de competencia municipal 2026, conocido como Plan + Provincia, impulsado por la Diputación de Pontevedra. Un programa que permitirá financiar actuaciones de mejora urbana, infraestructuras deportivas, empleo y actividades culturales y formativas.

La mayor parte de las inversiones se concentran en la Línea I, destinada a obras, donde el gobierno local ha incluido seis proyectos con actuaciones repartidas por diferentes puntos del municipio.

Entre ellas figuran dos intervenciones de mejora ambiental en Ullán y Carreiras, con un presupuesto total de 22.476,13 euros. En Ullán para corregir problemas de drenaje y acumulación de agua de lluvia provocados por la falta de pendiente y la escasa permeabilidad del firme asfáltico. Mientras, en Carreiras, la mejora se centra en una isla de contenedores para mejorar tanto la funcionalidad como la integración ambiental de una zona con fuerte desnivel.

A estas actuaciones se suma el proyecto de pavimentación de un camino en Carreiras, valorado en 33.674,64 euros, con el que el Concello pretende mejorar el firme y ampliar el vial en los puntos donde sea posible.

El apartado deportivo también ocupa un lugar destacado dentro de las solicitudes. El Concello pidió una subvención de 33.659,43 euros para financiar la aportación municipal necesaria en las obras de adecuación y mejora de las edificaciones auxiliares del campo de fútbol Ramón Diéguez. La actuación cuenta con un presupuesto global de 128.076,71 euros.

Representantes de la Diputación y el Concello. / FdV

Otra de las inversiones previstas es la humanización y mejora integral de servicios en San Xulián de Requeixo. Para este proyecto, vinculado al Plan Provincia Extraordinaria, el gobierno municipal solicita 82.459,55 euros. La actuación completa alcanza un presupuesto total de 549.730,33 euros.

Dentro del paquete de obras también se incluye el acondicionamiento de la plataforma y la humanización de la rúa Carlés, con una solicitud de financiación de 71.258,22 euros, así como la mejora y rehabilitación de aceras y vial en Rial, actuación presupuestada en 92.125,82 euros y para la que se pide una subvención de 73.819,19. El Concello aportará además 18.306 de fondos propios para completar la financiación.

La alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino. / Iñaki Abella

En la Línea II, destinada a gasto corriente, el Concello solicitó 61.244,06 euros para la programación de la Festa do Churro, actuaciones musicales de las Festas do Carme y cursos formativos previstos para 2026.

Por su parte, la Línea III, correspondiente a empleo, ya fue concedida. Gracias a ella se contrataron tres personas desempleadas para reforzar servicios municipales considerados esenciales: dos peones de obra pública a jornada completa y un peón de limpieza de edificios a jornada parcial.

La subvención recibida asciende a 59.129 euros, mientras que el coste total de las contrataciones alcanza los 60.559,98 euros, por lo que el Concello asume con fondos propios 1.430,98 euros correspondientes a indemnizaciones de fin de contrato no subvencionables.

Además, el gobierno municipal acordó trasladar el remanente sobrante de esta línea, cifrado en 24.913,28 euros, para reforzar la financiación de la Línea II.

Finalmente, Pontecesures decidió también destinar los 10.943,01 euros correspondientes a la Línea IV, orientada inicialmente a proyectos de transformación de la movilidad en zonas rurales y urbanas, a completar la financiación de los seis proyectos de obras incluidos en la Línea I.