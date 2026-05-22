Sucesos
La Policía Local de Vilagarcía arresta a un hombre por violencia machista
Los agentes también localizaron a los padres de un menor que fue identificado ebrio a las 3 de la mañana
La Policía Local de Vilagarcía de Arousa detuvo el viernes a un hombre por un presunto delito de violencia de género. Los hechos investigados ocurrieron en la calle, concretamente en la zona de Castor Sánchez, cerca de la avenida de A Mariña.
Los agentes procedieron a la detención del varón y preguntaron a la víctima si necesitaba asistencia sanitaria, pero esta la rehusó.
Por otra parte, la policía municipal tuvo que acudir a un accidente de tráfico en la avenida Rosalía de Castro, en el que se vieron implicados dos vehículos. La Policía explica que a consecuencia del siniestro resultó herida leve una mujer, que fue derivada en ambulancia a un centro sanitario.
Durante el puente festivo de Santa Rita, la Policía Local también se hizo cargo de un menor que estaba ebrio a las 3 de la mañana. Los agentes localizaron a sus padres, y estos se hicieron cargo del chico. Finalmente, los servicios de emergencias se desplazaron a Guillán por un incendio en un contenedor de la basura.
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