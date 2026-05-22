Enoturismo
Más de medio centenar de pensionistas vascos disfrutan de Cambados
Un grupo de más de 50 personas de Las Cuatro Torres visitó Fefiñáns, San Benito y conoció el sector del vino y del mar | José Ramón Abal destaca que la labor promocional de Enoturismo «está dando sus resultados».
Cambados recibió la visita de un grupo de algo más de 50 personas de la asociación de pensionistas Las Cuatro Torres, procedente de la provincia de Álava. La expedición llegó al municipio después del contacto establecido el pasado año por el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal, con su presidente en el Centro Galego de Vitoria.
Durante su estancia, los visitantes conocieron algunos de los espacios más emblemáticos de la villa, como la iglesia de San Benito y la Praza de Fefiñáns, además de interesarse por dos sectores clave en la identidad cambadesa: el vino y el mar. La asociación cuenta con cerca de 15.000 miembros, lo que abre nuevas posibilidades de promoción turística.
Abal subrayó que dentro de quince días está prevista la llegada de otro grupo de esta misma entidad. «Vemos que el trabajo de promoción de la Concejalía de Enoturismo está dando sus resultados. Estamos muy contentos», destacó el edil.
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