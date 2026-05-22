A Illa cierra 2025 con cuentas saneadas y 1,3 millones de remanente de tesorería

El Concello de A Illa de Arousa cerró el ejercicio económico de 2025 con unas cuentas saneadas y con margen para seguir afrontando inversiones sin comprometer su estabilidad financiera. La liquidación del presupuesto general arroja un resultado presupuestario ajustado positivo de 469.351,92 euros y un remanente de tesorería para gastos generales que asciende a 1.348.082,84 euros, según los informes emitidos por la Secretaría-Intervención municipal.

El alcalde, Luis Arosa García, valoró estos datos como una muestra de la «buena salud financiera» de la Administración local y defendió que son consecuencia de una política económica basada en el control del gasto y en la planificación. El regidor subrayó que las cifras son fruto de una gestión «rigurosa, eficiente y responsable» del dinero público y sostuvo que permiten al Concello mantener servicios, impulsar proyectos y afrontar el futuro con mayor seguridad.

«Estos datos demuestran que es posible mantener y mejorar los servicios públicos, impulsar inversiones necesarias para nuestro pueblo y, al mismo tiempo, mantener unas cuentas públicas saneadas y preparadas para afrontar los retos del futuro», señaló Arosa.

La liquidación del ejercicio 2025 certifica, además, el cumplimiento de los tres parámetros fundamentales de disciplina fiscal fijados por la normativa vigente. El Concello cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria al presentar superávit en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con los criterios del Sistema Europeo de Cuentas. También se sitúa por debajo del límite de la regla de gasto, con un crecimiento del gasto computable del 1,61%, frente a una tasa de referencia del PIB fijada en el 3,20% para 2025.

El gobierno local destaca las posibilidades de inversión con su salud financiera. / Noe Parga

Otro de los indicadores destacados por el gobierno local es el endeudamiento. Según los datos municipales, la deuda se sitúa en el 29,58 % sobre los ingresos corrientes liquidados, muy lejos del límite legal del 75 % establecido para los concellos. Desde el ejecutivo se interpreta esta cifra como una garantía para seguir avanzando en nuevas actuaciones con responsabilidad financiera.

El remanente de tesorería, superior a 1,3 millones de euros, se convierte así en uno de los principales argumentos del Concello para defender su capacidad inversora. Arosa lo definió como un «colchón financiero fundamental» para el municipio, tanto para garantizar liquidez en los pagos a proveedores como para disponer de recursos propios con los que acometer mejoras en infraestructuras y proyectos estratégicos sin necesidad de recurrir a nuevo endeudamiento.

Durante 2025, el Concello de A Illa gestionó un presupuesto definitivo de gastos de más de 5,4 millones de euros. El nivel de ejecución se tradujo en el reconocimiento de obligaciones por importe de más de 4 millones, mientras que la recaudación municipal permitió alcanzar derechos reconocidos netos próximos a los 4,5 millones.

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El gobierno local considera que estos resultados refuerzan la idea de una administración solvente y con capacidad para actuar como elemento dinamizador del municipio. «Los números hablan por sí solos. Demostramos que la administración local puede ser un motor dinamizador de la economía local sin comprometer su futuro», concluyó Luis Arosa, que avanzó la intención del ejecutivo de mantener la misma línea de «seriedad presupuestaria» para que A Illa siga mejorando servicios e infraestructuras.