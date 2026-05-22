El hotel más grande de Galicia está en Dena y cuelga su tercera estrella

El hotel de mayor capacidad en Galicia es meañés y está radicado en Dena; un dato poco conocido. Y es que al hotel Ría Mar, con sus 202 habitaciones, le cabe esa vitola por aforo. Un hotel que, tras su remodelación, que estrena ya con vistas al verano, le ha servido para hacerse con su tercera estrella, que luce ya en fachada.

Es un negocio familiar que, en 1989, abría el empresario local Manuel Touriño y su esposa, Lourdes Vázquez, y con 70 habitaciones. Tras varias ampliaciones, se convirtió en el sello que es hoy, con sus 202, y bajo la gerencia de sus tres hijos: Jaime, Susana y Manuel.

Esta última, ha sido una transformación integral que duró tres años y cuya inversión rondó los tres millones de euros. Ello conllevó la climatización integral de todas las instalaciones, decantarse por la eficiencia energética, con la instalación de 200 paneles solares, y reforzar así el nuevo equipamiento de calderas. Además, se aprovechó para renovar por completo fontanería y electricidad.

Pero además, presenta nueva fachada y logo, acorde con una imagen actual. En su interior, nueva disposición de recepción, terraza, salón, cafetería, lavandería y espacios comunes.

El establecimiento también ha actualizado su imagen exterior. / Tino Hermida

Cuando está completo, este hotel puede albergar a 400 personas, lo que genera unos 70 puestos de trabajo directos, más el impacto económico que ello supone para Dena y su entorno.

Otra característica suya ha sido la apuesta por albergar eventos deportivos, ofreciendo precios muy competitivos para desestacionalizar el turismo. Este fin de semana mismo atenderá a siete equipos del torneo alevín de fútbol-7 de Ribadumia; al Oporto (campeón de 2025), Benfica, Betis, Español, Valencia Ourense y el Quirinal de Avilés.

Pero además, a principios de mes tuvo entre sus huéspedes a ciclistas de la Vuelta a España y, de manos del Asmubal de balonmano, se gestionó la disposición de estas instalaciones para torneos de selecciones autonómicas y campamentos de la Federación Gallega. Otra de las citas que desestacionaliza el turismo viene siendo el Campeonato Gallego de Dardos Electrónicos, que congrega en temporada baja a 700 jugadores, buena parte de los cuales opta por pernoctar en el Riamar, llenando el hotel.

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Jaime Touriño, parte de la gerencia, destaca sus instalaciones como «muy competitivas a la hora de un espacio idóneo para concentraciones de clubes deportivos, salón para comidas de empresas, congresos y jornadas de coaching». Además, la cafetería y terraza están abiertos al público en general, «algo que poca gente conoce y que es una buena alternativa para los que visiten Dena y comarca».