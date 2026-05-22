Los grovenses de más edad se aficionan a la fiesta

El centro de día Mimosas ubicado en el Concello de O Grove vivió una entretenida tarde, repleta de música, baile, alegría y emoción. Fue con ayuda del grupo Arroba do Viño, que «amenizó la jornada con canciones que hicieron cantar, sonreír y recordar grandes momentos a todos los abuelos presentes», explican los asistentes al evento.

El mismo en el que el escritor Antonio Italiani hizo una presentación de su última obra, «A Culpa de ser Muller», despertando enorme interés entre los asistentes y dando lugar a emotivos recuerdos y comentarios.

«Fue una tarde especial, marcada por la convivencia, la cultura y el cariño, creando recuerdos inolvidables para todos los que compartieron este entrañable encuentro», asegura el conocido fotógrafo local Paco Luna, también presente en la fiesta de este centro de día en el que se ofrece «atención diurna, acompañamiento y apoyo» a los usuarios «con el objetivo de promover la autonomía, prevenir la dependencia y facilitar la permanencia en el entorno comunitario».

Un momento del baile. / Paco Luna

La firma Mimosas Centro de Día nació en el año 2017 en Barrantes (Ribadumia) «con el propósito de acompañar a las personas mayores para mejorar su bienestar», siempre a partir de «un compromiso con la calidad en la atención que nos ha permitido crecer y llegar a más personas y familias».

El mismo espíritu que permitió abrir las puertas del centro de día grovense en 2023, tratando con ello de «promover un envejecimiento activo y favorecer la socialización y la participación activa de las personas mayores para mejorar su bienestar físico, psicológico y social».

La fiesta en el centro de día Mimosas. / Paco Luna

En Mimosas definen sus instalaciones como «espacios multifuncionales que integran servicios de atención sanitaria, psicosociales, actividades terapéuticas y de socialización, en coordinación con otros recursos comunitarios y redes de apoyo, que buscan transformar los cuidados hacia modelos no institucionalizados, más personalizados e inclusivos».

Esta celebración en Mimosas se llevó a cabo apenas tres semanas después de otra gran fiesta vivida por los usuarios del programa de conciliación familiar para personas mayores conocido como Vellos Tempos, dependiente del Concello.

Paco Luna

Sus usuarios, sobre todo mujeres, se empeñan en divertirse cuando llega el carnaval –incluso creando su propia comparsa–, cuando se acerca San Valentín, en la Festa do Marisco, Navidad y en cualquier otra cita señalada que sirva de disculpa para entretenerse y divertirse al tiempo que se ejercitan mental y físicamente.

Incluso organizan fiestas para dar la bienvenida o despedir al invierno, la primavera, el verano y el otoño, sin olvidarse de efemérides como la de Corpus, el 8-M, el Día de Rosalía de Castro y tantas otras.

Y, como era de esperar, la fiesta de los «maios» y la conmemoración del Día de la Madre también sirvieron para enriquecer el calendario festivo del Vellos Tempos, que entre las actividades relacionadas con dichas celebraciones incluyó una sesión musical y de baile con el grupo Firrás en la que también participaron Italiani y Paco Luna.