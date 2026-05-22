Familiares de un paciente agradecen la ternura y profesionalidad de la Unidad de Paliativos del Hospital do Salnés

La familia de un paciente atendido por la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital do Salnés ha querido trasladar públicamente su agradecimiento a la doctora Gayoso y al conjunto de profesionales de esta área asistencial por el acompañamiento recibido durante el proceso final de la enfermedad de su familiar.

En una carta remitida al Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés, los familiares destacan el trato humano y la calidad asistencial prestada a lo largo de la atención domiciliaria, subrayando el apoyo ofrecido tanto al paciente como a su entorno más próximo en un momento especialmente delicado.

«En un proceso tan doloroso y delicado, que fue la etapa final de nuestro padre, encontramos un acompañamiento que no tiene palabras», señalan en la misiva.

La familia destaca que los profesionales no solo apoyaron emocionalmente al paciente, sino también a sus familiares cuidadores

La familia destaca especialmente «la profesionalidad, el respeto absoluto y la ternura con la que trataron a nuestro padre en la atención domiciliaria», así como el apoyo emocional recibido durante todo el proceso. Según añaden los allegados, «esa mirada, ese cariño, fue más allá, se trasladó también a la familia», a la vez que agradecen «cada palabra de consuelo» y la ayuda recibida para afrontar una etapa vital compleja.

«El proceso de despedida no es fácil, pero con profesionales así, la despedida tiene dignidad», concluye la misiva remitida por la familia arousana.

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Relevante labor de los profesionales

Desde la gerencia del Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnésse pone de relevancia la labor de los profesionales de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital do Salnés, «cuyo trabajo diario combina atención clínica especializada, acompañamiento emocional y humanización asistencial, con el objetivo de ofrecer a los pacientes y a sus familias una atención integral basada en el respeto, la dignidad y la proximidad»