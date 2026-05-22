Diecisiete bodegas de Rías Baixas celebran su Primavera de Puertas Abiertas con autobuses desde Pontevedra, Santiago y Vigo

La Ruta del Vino Rías Baixas organiza este finde su Primavera de Puertas Abiertas, una propuesta participada por 17 bodegas con autobuses que parten de Pontevedra, Santiago y Vigo para desplazar hasta ellas a los asistentes inscritos.

Además, se organizan una docena de actividades y se ofrecen diversas propuestas de alojamiento y restauración en establecimientos asociados a este selecto club enoturístico, todo ello con el aval de la Axencia de Turismo de Galicia.

Las bodegas que ofrecen visitas guiadas y gratuitas, previa reserva, son Adega e Viñedos Paco & Lola, Adega Eidos, Adegas Terra de Asorei, Adegas Valmiñor, Bodega Casa da Barca, Bodegas As Laxas, Bodegas Fillaboa, Bodegas Martín Códax, Viña Nora, Bouza de Carril, Lagar de Besada, Lagar da Cachada, Lagar de Fornelos, Pazo de Almuíña, Señorío de Rubiós, Terras Gauda y Torre Penelas.

En cuanto a las propuestas de alojamiento citadas, se localizan en Casa Mariñeira Lourdes y Quinta de San Amaro, dentro de la subzona productora Val do O Salnés, y en el Hotel Nande Natureza, en O Condado do Tea.

A mayores se organizan rutas de senderismo como la del Muiño do Xuliana, que incluye una visita guiada a la bodega Señorío de Rubiós.

También cabe destacar una visita gourmet con degustación de quesos gallegos y tres vinos en la bodega meañesa Paco & Lola, así como una visita a la bodega Terra de Asorei a la que se suma un recorrido guiado por Cambados siguiendo la estela de Francisco de Asorey y Ramón Cabanillas. No faltará una degustación de albariños de la Denominación de Origen Rías Baixas, el «Nai e señora» y el «Terra de Asorei».

Otra de las iniciativas ligadas a la DO Rías Baixas es la cata a ciegas que ofrece la vilanovesa Pazo Baión, con visita a sus viñedos y su bodega incluida.

Asimismo, Bodegas Vionta ofrece una visita a sus instalaciones y cata de tres de sus vinos, tanto de las DO Rías Baixas como de Ribera del Duero y La Rioja, cada uno maridado con quesos representativos de cada territorio.

El Museo de la Ciencia del Vino se suma a esta primaveral propuesta con visitas guiadas a sus instalaciones, mientras que Bodegas Valmiñor apuesta por una degustación de vinos y pinchos en su «wine truck», amenizada con música en el exterior de sus instalaciones.

Otra de las iniciativas organizadas es la visita guiada al viñedo, la destilería, el pazo y la capilla de la bodega Pazo de Señoráns, donde se ofrece una cata especial de los vinos de guarda y tres aguardientes.

La cambadesa Gil Armada se suma con un recorrido por el pazo de Fefiñáns, su destilería, su bosque y los viñedos centenarios de la firma, complementando la estancia con una degustación de cinco productos seleccionados, tanto vino como licores. El Centro de Interpretación del Vino y de la Lamprea Arbo es otro de los destinos.