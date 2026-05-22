CIG anuncia una huelga indefinida en la planta de Nestlé en Pontecesures

La plantilla de Nestlé en Pontecesures endurece su respuesta al ERE planteado por la multinacional. El sindicato CIG comunica que el comité de empresa convoca una huelga indefinida a partir de las 6.00 horas del próximo 1 de junio para rechazar el expediente de regulación de empleo con el que la compañía prevé ejecutar 27 despidos.

La decisión llega después de varias jornadas de protestas a las puertas de las instalaciones y de una manifestación celebrada el pasado sábado por las calles de Pontecesures, en la que participaron numerosos trabajadores y vecinos para mostrar su rechazo al plan de ajuste de la empresa. El ERE afecta a un total de 301 empleados en el conjunto del Estado, de los cuales 27 corresponden a Galicia.

Iñaki Abella

Las movilizaciones continuarán la próxima semana. La plantilla volverá a concentrarse delante de la factoría los días 27 y 28, en horario de 13.00 a 15.00 horas, en un intento de mantener la presión sobre la dirección de la compañía.

Desde la FGAMT-CIG de Pontevedra denuncian que la planta de Pontecesures será una de las más castigadas proporcionalmente por el expediente. Según explican, los 27 despidos representan el 14 % de la plantilla total de la fábrica, integrada por unas 200 personas trabajadoras.

Iñaki Abella

La factoría de Pontecesures está especializada en la producción de leche condensada para toda Europa, Oriente Medio y parte del Sahel, con una producción media anual de 60.000 toneladas. Además, los representantes sindicales subrayan que las instalaciones atraviesan actualmente un momento de máxima actividad productiva.

«Sostener esta producción con 27 personas trabajadoras menos no es posible», señalan desde la representación sindical, que insiste en que la central nacionalista «no va a aceptar ni un solo despido en esta fábrica».

La CIG cuestiona además las causas económicas, organizativas y productivas alegadas por la multinacional para justificar el expediente. El sindicato recuerda que el grupo Nestlé registró el pasado año una facturación récord de 2.984 millones de euros en el conjunto del Estado.

«Con los números que presenta Nestlé a nivel estatal no vemos necesarios ni justificados estos despidos y en los próximos días comenzaremos con las acciones y movilizaciones que sean precisas por la continuidad de todos los puestos de trabajo», concluyen desde la organización sindical.