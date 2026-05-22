Catoira refuerza los programas de envejecimiento activo en Dimo, Abalo y Oeste

El Concello de Catoira amplía las actividades destinadas a las personas mayores en las parroquias de Dimo, Abalo y Oeste con el objetivo de reforzar los programas de envejecimiento activo y mejorar la atención a la población del rural. Así lo anuncia el alcalde, Xoán Castaño, quien destaca que el incremento de sesiones no supondrá ningún coste añadido para las personas usuarias, que continuarán abonando la misma cuota simbólica mensual.

El regidor explicó que el gobierno local decidió estudiar esta ampliación ante la buena acogida que tienen las actividades y la creciente demanda vecinal. Además, señaló la necesidad de equilibrar los servicios con respecto al Centro Municipal dos Maiores (Cemuma), situado en el núcleo urbano de Catoira, donde las actividades para mayores se desarrollan de lunes a viernes durante cuatro horas diarias.

«Las parroquias merecían esta ampliación», subrayó Castaño, quien defendió que el Concello trabaja para garantizar servicios en todo el municipio «independientemente de dónde viva la población».

El alcalde recordó además el esfuerzo inversor realizado durante este mandato para modernizar los centros sociales de las distintas parroquias. Las actuaciones incluyeron la reforma de instalaciones y la mejora de los sistemas de climatización, permitiendo que los espacios puedan acoger actividades durante todo el año.

Uno de los centros sociales. / FdV

«Antes hacía frío en invierno e incluso llovía dentro de alguno de los centros. Eso ya está solucionado y ahora que la gente dispone de espacios dignos y de calidad para realizar actividades, es el momento de potenciar la cantidad de cursos y talleres en todas las parroquias», señaló el regidor.

En la actualidad, las actividades se desarrollan una o dos veces por semana: los lunes en Dimo, los martes en Abalo y los miércoles en Oeste, mientras que jueves y viernes se alternan entre las tres parroquias. Con el nuevo sistema, pendiente todavía de concretar en cuanto a organización de turnos, las personas usuarias dispondrán de tres semanas con tres días de actividad y una cuarta semana con dos jornadas.

Castaño insistió en que esta mejora será posible «sin ningún coste extra» para las familias y recordó que fue el actual gobierno municipal el que impulsó la llegada de estos programas de envejecimiento activo a las parroquias.

El ejecutivo local estudia ahora cuándo poner en marcha la ampliación, valorando si aplicarla de forma inmediata durante el verano o esperar al inicio del próximo curso en septiembre, teniendo en cuenta que durante el periodo vacacional suele descender el número de participantes.

«Estas actividades ayudan a mejorar la calidad de vida de la vecindad», afirmó el alcalde, quien destacó también que, además de los beneficios físicos y cognitivos para las personas mayores, la participación en estas iniciativas supone en muchos casos «un alivio para la conciliación familiar».