Catoira pierde 1.119.855 euros por «inoperancia» del gobierno local, denuncian los socialistas

La agrupación socialista de Catoira carga contra el alcalde, Xoán Castaño, al que responsabiliza de la pérdida de una subvención estatal de 1.119.855 euros destinada a la recuperación y puesta en valor del entorno de las Torres de Oeste, uno de los principales emblemas patrimoniales y turísticos del municipio.

El PSOE local sostiene que la pérdida de estos fondos «es la consecuencia directa de la inoperancia, la desidia y la falta absoluta de gestión del actual regidor», y asegura que no se trata de un caso aislado, sino de «otra ayuda perdida por la incapacidad del gobierno nacionalista».

Según explican los socialistas, el Ministerio de Industria y Turismo requirió en abril de 2024 documentación adicional relativa al expediente tramitado por el anterior ejecutivo municipal encabezado por Alberto García en 2023. Sin embargo, denuncian que el Concello «no movió un dedo» para completar la información solicitada.

«El resultado es devastador: Catoira pierde una de las mayores aportaciones económicas recibidas nunca para su patrimonio», lamentan desde la agrupación socialista.

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La memoria del proyecto recogía el trabajo desarrollado durante años para consolidar la cultura vikinga como seña de identidad del municipio, hasta lograr que Catoira se integrase en la Ruta de los Vikingos del Consejo de Europa, siendo el primer municipio español en formar parte de esta red cultural.

La subvención estaba destinada a impulsar nuevas actuaciones en el entorno de las Torres de Oeste, declarado Bien de Interés Cultural. Entre las intervenciones previstas figuraban mejoras de accesibilidad, la renovación de las pasarelas de madera con más de tres décadas de antigüedad y la construcción de una nueva pasarela paralela para reforzar la seguridad de las personas visitantes.

Manuel Méndez

El proyecto contemplaba además la instalación de sistemas de vigilancia y control de accesos, así como módulos prefabricados sostenibles con el objetivo de eliminar el tránsito de vehículos en el interior del recinto monumental.

La pérdida de la financiación supone también renunciar a iniciativas tecnológicas orientadas a potenciar la experiencia turística, entre ellas maquetas tridimensionales del conjunto histórico de las Torres de Oeste para facilitar su interpretación y atraer nuevos públicos.

Los socialistas consideran «especialmente grave» que el alcalde «sea incapaz de tramitar una documentación básica» mientras, aseguran, el patrimonio del municipio atraviesa un progresivo deterioro.

«Castaño no solo no mejora nada, sino que deja escapar oportunidades millonarias que ya estaban conseguidas. Es un daño irreparable para Catoira y para su futuro turístico», concluyen desde el PSOE local.