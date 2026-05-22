Casino La Toja ofrece un concierto de Fla-Meco

Casino La Toja ofrece esta noche una nueva cita musical, esta vez con la actuación en directo de Fla-Meco, un grupo originario de O Grove plenamente consolidado a partir de una propuesta propia centrada en la fusión de rumba flamenca y tradición musical gallega.

El concierto se hará acompañar de «una degustación de rebujitos, completando una propuesta pensada para disfrutar de una velada con ambiente y entretenimiento».

Lo que ofrece Fla-Meco sobre el escenario es un «estilo reconocible y cercano que destaca en el circuito musical de O Salnés y otros escenarios de la provincia de Pontevedra», explican en la sala de juegos de la isla grovense de A Toxa.

La formación musical grovense. / FdV

Desde las 23.00 horas, y con entrada gratuita, será posible disfrutar de «un repertorio combina versiones de grandes artistas y temas populares reinterpretados desde una mirada personal, en la que conviven el cante, la rumba, los arreglos cuidados y una sonoridad marcada por su origen gallego».

Abundando en ello, en el Casino remarcan que Fla-Meco «nace de una afición compartida por la música y, especialmente, por el flamenco, que con el tiempo fue tomando una dimensión más sólida hasta convertirse en un proyecto con identidad propia».

La actuación de esta noche se presenta, por tanto, como «una oportunidad para disfrutar de música en vivo con acento local, ritmo y personalidad en un entorno singular».