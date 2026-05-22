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Unión vecinal

Carmen Búa Franco, A Cacharola, cumple 100 años y O Piñeiriño le rinde homenaje

Fue la impulsora de la fiesta de San Xoán en el barrio, hace ya 40 años

Carmen Búa, A Cacharola.

Carmen Búa, A Cacharola. / FdV

Anxo Martínez

Vilagarcía

Carmen Búa Franco, A Cacharola, es historia viva de O Piñeiriño. En los años 80, esta mujer y su hija unieron a un pequeño grupo de vecinos del joven barrio vilagarciano para organizar una fiesta por San Xoán. Recorrieron puerta a puerta, negocio a negocio, y juntaron peseta a peseta para contratar por el día juegos hinchables y una fiesta de la espuma para los niños, y por la noche, actuaciones musicales y "sardiñadas" para los mayores.

Esa pequeña fiesta se ha convertido hoy en uno de los eventos más conocidos y multitudinarios de Vilagarcía: el gran San Xoán de As Pistas. Para la asociación de vecinos Breogán y la comisión de fiestas de O Piñeiriño, Carmen Búa, A Cacharola, y su hija representan lo mejor de la unión vecinal: son dos personas que hicieron comunidad y barrio y que trabajaron sin descanso por hacer de O Piñeriño un lugar un poco mejor para todos.

A Cacharola cumple 100 años en septiembre, de ahí que tanto la asociación Breogán como la comisión de fiestas hayan decidido rendirle un doble homenaje. El primero será este domingo a mediodía, ya que le entregarán un ramo de flores en el transcurso del concierto del Ágora Vermú, que se celebra en la calle Camilo José Cela.

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A mayores, los vecinos propondrán al Ayuntamiento que ponga el nombre de As Cacharolas al parque del barrio. "Homenajear a Carmen es homenajear la unión vecinal en su máxima expresión", aducen en Breogán.

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