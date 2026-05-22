Cambados vuelve a posponer el debate del presupuesto hasta cerrar la RPT

El pleno del presupuesto de Cambados para 2026 se retrasa nuevamente en espera de culminar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que está ultimando el Concello y que está ligada a las previsiones económicas.

De hecho, el alcalde, Samuel Lago, defiende la espera porque «no tiene sentido llevar a aprobación un documento y modificarlo después, además, así lo recomienda Intervención. Tenemos que pensar en la eficiencia de la administración», añade.

Así las cosas, irá a un extraordinario del mes de junio, lo que supone una nueva demora de un par de semanas, pues la intención del regidor era llevarlo al ordinario de la próxima semana.

No parece mucho y no lo es, pero suma que el borrador se presentó en enero y sobre todo para los proveedores que están esperando el pago de facturas atrasadas.

Unos 400.000 euros que el Concello podrá cubrir con un remanente de algo más de 600.000 logrado a base de apretarse el cinturón el año pasado, recuperando la senda de la estabilidad presupuestaria.

El alcalde no oculta esto y en más de una ocasión ha mencionado su urgencia por aprobar las cuentas por este motivo.

Tanto es así, que siguió adelante con el trámite de los informes previos de los técnicos aún cuando su socio de Pode lo contradijo públicamente, en los medios, negando que ya hubiera un acuerdo político definitivo sobre el presupuesto. También es verdad que no se mostró en contra del documento y así, pidió una serie de modificaciones.

¿Y lo hay ahora? Explícitamente no, pero según las versiones de ambas partes se concluye que el regidor habría atendido sus peticiones, que Abal Varela califica de «pequeños ajustes» a fin de garantizar un correcto funcionamiento de sus áreas y que rechaza detallar, circunscribiendo el secreto a los pormenores propios de una negociación política.

En cuanto a la RTP, el regidor socialista señala que la próxima semana se reunirá con los sindicatos y espera tener liquidada la negociación y la documentación en unos 15 días.

Se trata de realizar algunas correcciones y de amortizar tres plazas consignadas en el presupuesto, pero nunca cubiertas para crear otras de arquitecto, trabajador social y administrativo con lo cual, no supondrá un incremento de gasto en personal.

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En cuanto al presupuesto en sí, cabe recordar que asciende a 11,3 millones de euros y recoge algunos recortes en el gasto de libre designación de las concejalías, pues aunque tras la aplicación del plan financiero económico se ha mejorado, la situación financiera aún es delicada.