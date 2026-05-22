La avenida Rodrigo de Mendoza de Vilagarcía recupera la normalidad en ambos sentidos tras finalizar la obra del tanque de tormentas

La avenida Rodrigo de Mendoza vuelve a tener operativos desde el jueves los dos sentidos de la circulación, tras haber terminado la obra de conexión del tanque de tormentas situado bajo el aparcamiento delantero de Fexdega con el río de O Con.

Según comunicaron los responsables de Aguas de Galicia al Ayuntamiento, la medida será ya definitiva, por lo que no habrá más cortes y desvíos en esta importante arteria de la comunicación viaria de Vilagarcía de Arousa.

Se trata de una medida que a buen seguro alegrará a cientos de usuarios, pues Rodrigo de Mendoza es una de las calles con más tráfico de Vilagarcía, y durante meses la circulación en sentido Cambados tenía que desviarse por A Laxe o Cornazo, con el consiguiente incordio, tanto para los conductores como para los vecinos de estas localidades de la periferia.

"A lo largo de los más de tres años que lleva en ejecución la obra de mejora del saneamiento y construcción de los tanques de tormentas, la avenida Rodrigo de Mendoza sufrió diversos cortes por amplios períodos de tiempo, lo que ha interferido en el normal desarrollo del tráfico rodado y provocado malestar entre vecindario y sector comercial", señala el Concello en un comunicado.

Ahora está pendiente de que Aguas de Galicia concrete la afección de la nueva fase de las obras en la entorno de la plaza de abastos, que obligará a modificar la disposición del mercado ambulante y de los accesos de carga y descarga de los placeros.

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Vilagarcía queda también a la espera del ansiado reasfaltado de Rodrigo de Mendoza, pues el actual firme está muy deteriorado.