La ANPA de A Lomba critica a Educación por la falta de respuesta y la posible reducción de líneas de Infantil

La asociación de padres de alumnos del colegio A Lomba, de Vilagarcía de Arousa, emitió un comunicado de crítica contra la Consellería de Educación. La ANPA ha solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con el inspector educativo de la Consellería, pero ni siquiera les han respondido, según el comunicado.

Los padres sostienen que este año se han registrado 25 solicitudes de matrícula para el cuarto curso de Infantil en este colegio, que cuenta con dos edificios. En concreto, 18 niños pidieron para el edificio situado en la zona de A Xunqueira, y los siete restantes para el Anexo, que se encuentra en el centro de la ciudad.

A Lomba ha ofertado para este curso tres líneas der cuarto de Infantil (alumnos de tres años), pero la asociación de padres tiene miedo de que la Consellería aproveche que solo hay 18 solicitudes para A Lomba para eliminar una de las dos líneas del edificio principal, de modo que queden un aula con 18 alumnos en A Lomba, y otra con siete en el Anexo.

Para la ANPA A Xunqueira esta situación sería injusta, pues los niños del Anexo podrían acceder a una educación de mayor calidad y más personalizada al ser solo siete en un curso. Por ello, la ANPA considera que lo más justo sería que se conservasen las tres líneas, de modo que hubiese dos aulas de nueve alumnos en A Lomba, y una de siete en el Anexo.

Además, la asociación de padres advierte de que en A Lomba hay un número elevado de niños con necesidades educativas especiales, aspecto que según ellos la Consellería no está teniendo en cuenta a la hora de dotar al centro de los profesores suficientes.

Noticias relacionadas

Finalmente, se han quejado de que la Consellería no ha cumplido con los compromisos de inversión que había realizado tras los dos casos de desprendimientos que se produjeron este curso en la fachada del edificio principal.