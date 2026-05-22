El aire sahariano puede homogeneizar la floración de la vid en Rías Baixas

Hace una semana se advertía en FARO DE VIGO de que el viñedo alcanzaba el momento crítico de la floración y de que, como era de esperar después del difícil invierno y las alteraciones en los periodos de poda, lo hacía con una enorme disparidad en cuanto al desarrollo fenológico de las plantas.

Hasta tal punto que se registraban considerables diferencias en los niveles de crecimiento o desarrollo fenológico, y no solo entre dentro de una misma comarca, sino también «entre predios, entre plantas de un mismo predio e incluso a nivel de los racimos de cada cepa y en el propio racimo», tal y como confirmaban desde la Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA).

Este mismo centro, dependiente de la Diputación de Pontevedra, aclara ahora que «la entrada de aire sahariano» puede contribuir de manera decisiva a lograr una necesaria homogeneidad de la floración, de tal modo que en pocos días toda ella esté prácticamente igualada en el conjunto de la Denominación de Origen Rías Baixas.

La desigual floración hace que en algunos predios apenas esté comenzando. / EFA

Es el calor y la baja humedad que arrastra sobre los viñedos el citado aire sahariano lo que propicia el buen avance de esta etapa, en la cual la planta experimenta un rápido crecimiento vegetativo, con las hojas extendidas, que hace que sea un buen momento para empezar a evaluar el potencial de cosecha, ya que puede concretarse la estructura y el número de futuros racimos.

En la EFA insisten en que «el tiempo seco no solo favorecerá una floración adecuada y la formación del fruto, sino que hará que los restos de las flores se desprendan sin problemas».

Una mancha de mildiu bien controlada. / EFA

Por si no fueran suficientes buenas noticias para el sector, hay que destacar que las condiciones meteorológicas actuales también propician la inestimable colaboración de los insectos.

Así pues, viticultores y bodegueros pueden estar tranquilos, al menos de momento. Y más aún debido a la ausencia de plagas significativas. Eso sí, sin bajar la guardia y, en algunos casos, viéndose obligados a atajar un problema grave que va a más, como es la proliferación de la vegetación adventicia, es decir, un exceso de cubierta vegetal que en nada ayuda al viñedo y limita su aireación.

Fructificación de botritis en una planta, en O Rosal. / EFA

De ahí que los técnicos de la EFA vuelvan a insistir esta semana en que es tan importante mantener bien segadas las hierbas que acechan a las cepas como aplicar los tratamientos fitosanitarios en tiempo y forma.

«Si se mantiene la vegetación se reduce la ventilación en el entorno de las vides y se favorece a los parásitos causantes de enfermedades», sentencia la EFA, que al hablar de enfermedades destaca que en los controles efectuados en los viñedos a lo largo de la última semana, los técnicos han podido constatar que las infecciones de mildiu «están bien contenidas».

En cualquier caso, siempre aparecen algunos predios en los que se aprecian los daños causados por infecciones anteriores de mildiu, sobre todo en la comarca de O Salnés, donde se registraron «más horas de humedad foliar nocturna» que en Condado y O Rosal.

Una hoja con manchas de black rot en plantas abandonadas de O Condado. / EFA

En cuanto al oidio, que constituye un riesgo alto ahora mismo, como consecuencia del estado fenológico del viñedo, resulta que en la última semana «tampoco encontramos síntomas de esta enfermedad en ninguna parcela de seguimiento ni en los predios y plantas que revisamos al azar, tanto si estaban bajo efectos de tratamiento como abandonadas, y tanto si eran de albariño como de otra variedad», asegura el personal de Areeiro.

Tampoco hay síntomas aparentes de botritis, aunque los viticultores deben vigilar sus plantaciones, sobre todo si sufrieron daños con las granizadas del mes pasado.

Una vigilancia que también es más que aconsejable para luchar contra la black rot, ya que el hongo causante de esta enfermedad se desenvuelve bien con temperaturas altas. Más aún si se hace acompañar de tormentas puntuales.