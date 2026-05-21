La Xunta invierte 47.000 euros en la reforma de los aseos del CEIP de Corvillón

El delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó el CEIP de Corvillón donde la Xunta reformó los aseos de la planta alta con un gasto de 47.000 euros. El proyecto incluyó el sistema de canalizaciones y la iluminación.

Durante su visita, Reguera destacó la importancia de esta intervención para «mejorar la comodidad del alumnado y mantener los centros educativos en las mejores condiciones posibles».

En este sentido, recordó que la ampliación de un millón de euros del CEIPSan Tomé está a punto de terminar y su reciente visita al IES Francisco Asorey, donde la Consellería de Educación llevó a cabo una actuación de eficiencia energética valorada en 50.000 euros.

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Fuentes de la delegación indicaron que estas obras forman parte de la estrategia autonómica de «mejora continua» de centros, de modernización, ahorro energético y a la creación de entornos más confortables.