La Xunta destaca la relevancia de las «Áreas Nai» de A Illa, Carril y Meloxo

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, y el titular de Cultura, José López Campos, presentaron en Ribeira el primer Censo del Patrimonio Marítimo Inmueble de Galicia y los Espacios de Interés Cultural Marítimo, conocidos como «Áreas Nai» y definidos como una ambiciosa iniciativa incluida en el Plan da Cultura Marítima de Galicia con la que se busca conservar, proteger y difundir el legado marítimo y litoral de la comunidad.

Villaverde destacó la estrecha relación histórica y cultural de Galicia con el mar. «El mar caracteriza nuestros paisajes y marca nuestras vivencias y nuestra identidad gallega, porque Galicia y los gallegos somos mar», afirmó. Antes de subrayar la voluntad de la Xunta de convertir este proyecto en «un proceso de diagnosis y trabajo compartido, interactivo, en el que intervenga el mayor número de actores sectoriales y sociales».

El proyecto, participado por la Universidade da Coruña, ha permitido documentar 1.452 bienes vinculados al patrimonio marítimo gallego mediante fichas normalizadas, a partir de un trabajo de campo dirigido por el arquitecto y doctor Óscar Fuertes Dopico a lo largo de más de 24.000 kilómetros del litoral gallego.

Un momento de la presentación. / FdV

Uno de los focos principales de este primer inventario integral se sitúa en la ría de Arousa, donde el estudio pone especial atención en las infraestructuras históricas ligadas a la transformación de los productos del mar. Entre ellas destacan antiguas fábricas de salazón y emblemáticas conserveras, consideradas piezas fundamentales del patrimonio industrial gallego y testimonio del peso económico y social que tuvo la actividad marítima en la comarca.

La investigación también documenta instalaciones relacionadas con los oficios tradicionales del mar y el marisqueo, reflejando la riqueza y diversidad del patrimonio marítimo de O Salnés y toda la ría de Arousa.

Junto al censo individualizado de bienes, el proyecto define las «Áreas Nai», es decir, espacios que han conservado una relación especialmente estrecha entre el mar, el territorio y las comunidades costeras, al haber sufrido en menor medida los procesos de urbanización recientes.

Asistentes a la presentación. / FdV

En la ría de Arousa destacan como las de A Illa de Arousa, O Carril y Porto de Meloxo, dado que mantienen buena parte de sus características originales y representan un valioso testimonio del pasado industrial y marisquero de la comarca, según afirma Mar.

La iniciativa incorpora además herramientas digitales para facilitar el acceso público a esta información. La web del proyecto contará con un visor interactivo que permitirá consultar de forma georreferenciada los bienes inventariados y las «Áreas Nai» de toda Galicia. Asimismo, incluirá un espacio participativo denominado «Achegas», abierto hasta finales de 2026, para que la ciudadanía pueda aportar nueva información y contribuir a ampliar el conocimiento colectivo sobre la identidad marítima gallega.

De este modo la Xunta dice dar un nuevo paso en la protección y valorización del patrimonio marítimo gallego, apostando por preservar la memoria histórica vinculada al mar y reforzar su transmisión a las futuras generaciones.