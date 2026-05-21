Las Xornadas da Memoria Histórica de Valga abordan la fosa de Luou y homenajean al alcalde Celestino Carbia

Valga celebra este fin de semana sus Xornadas da Memoria Histórica con una charla de la investigadora del grupo Histagra de la USC, Lucía Santiago Sanmiguel, que hablará de las exhumaciones de la fosa de Luou y un acto de recuerdo a Celestino Carbia Campaña, el alcalde republicando asesinado en 1937, cuya injusticia fue, precisamente, reconocida este año por el gobierno central con el proceso contemplado en la ley.

La ponencia de Santiago Sanmiguel tendrá lugar el sábado, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura de Ponte Valga. Desde la Asociación Os Penoucos, que es parte del colectivo por la Memoria Histórica de Valga que organiza el programa, explican que esta investigadora es valguesa y abordará las exhumaciones de la fosa de la resistencia antifranquista en Luou (Teo), en las que coordinó las investigaciones documentales y de memoria oral que permitieron situar y contextualizar el enfrentamiento de 1948 en el que fallecieron los cuatro guerrilleros de la agrupación del «Foucellas».

Además, «actuó como pieza clave sobre el terreno en el cementerio de Luou, enlazando el trabajo del equipo de arqueólogos, forenses y genetistas, y se encargó de comunicar públicamente los hallazgos arqueológicos y de guiar y atender en el propio lugar a las autoridades y, sobre todo, a las familias de las víctimas», añadieron.

El acto de Celestino Carbia Campaña se celebrará el domingo en el cementerio de Cordeiro. Sera un momento para el recuerdo y el homenaje al regidor republicano de Valga detenido tras la sublevación militar franquista de 1936 y después de pasar varios meses preso en la Illa de San Simón, fue fusilado en Monteporreiro, el 11 de mayo de 1937.

«Se trata de un reconocimiento necesario a su figura y a los valores que representa: la defensa de la legalidad democrática, la dignidad y la justicia, en uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de Valga», explican.

Las mismas fuentes indican que, precisamente, este año fue cuando el Gobierno central otorgó el «Reconocimiento y Reparación Personal» a Celestino Carbia Campaña, declarando «ilegal e ilegítimo» el tribunal que lo juzgó e «igualmente ilegítima y nula la condena» dictada contra él.

Noticias relacionadas

Además, cabe recordar que el pleno municipal aprobó este año darle su nombre a la conocida como calle Baixa.