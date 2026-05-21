La Diputación ultima la mejora del vial de Baión en Carballo y anuncia nueva fase

La Diputación está finalizando la pavimentación y habilitación de cunetas transitables en la EP-9701 que conecta Baión y András. Las autoridades destacaron que se trata de la cuarta intervención de mejora en este vial y el diputado Javier Tourís anunció que hay una más proyectada.

Compareció junto al alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, quien destacó otras cuestiones de esta actuación, que se realiza en un tramo de 700 metros en las inmediaciones de la sede de O Castro, en el lugar de Carballo. En concreto, refirió la ampliación de entre 1,80 y 2 metros en algunos tramos, ganando lugar de paso. De hecho, se trata de una intervención que busca mejorar la seguridad vial, aunque hay zonas donde no ha sido posible, como el caso de un muro natural sobre el que está apoyada una propiedad y es peligroso rebajarlo.

Recordó que se está trabajando en varios puntos de esta parroquia y destacó la colaboración de la Diputación asegurando que «nunca hubo una inversión tan importante en los viales de Baión» y destacando la llegada del actual presidente provincial. Asimismo, incidió en que su propósito es mejorar la conectividad de todas las parroquias con el centro urbano.

En esta misma línea, celebró el hecho de que esta institución les haya aprobado una inyección económica para el proyecto del Talaso mediante «Espazo Depo», un nuevo programa de financiación dirigido a Concellos que obtuvieron fondos europeos EDIL. En su caso, le ayudará a rebajar el porcentaje del 40% que debía asumir el Concello de tal modo, que ahora quedará en un 20%. Cabe recordar que esta iniciativa se enmarca en el geodestino Mar de Santiago, en el que tiene como socios a Pontecesures, Valga y Catoira, beneficiarios también de esta novedad, al igual que Vilagarcía.

Por su parte, Tourís reafirmó el compromiso de la Diputación con la modernización de este vial de Baión «tan transitado» y sumó los trabajos de humanización que se están ejecutando en el cruce de Casa Millos y Sestelo y que «ya están muy avanzados».

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Por otra parte, las autoridades destacaron que en los próximos meses también está previsto el inicio de las obras en el vial de Ousensa, que conecta Caleiro con Tremoedo y András. En este proyecto, la Diputación de Pontevedra invertirá cerca de 1,5 millones de euros para mejorar la seguridad vial y la movilidad peatonal.