Vilagarcía festeja el día grande de Santa Rita, su gran romería urbana

La de Santa Rita no solo es una de las festividades religiosas más importantes y concurridas del norte de la provincia de Pontevedra, sino también una auténtica romería urbana, con sus carpas de pulpo «á feira», sus interminables hileras de puestos de venta de churros y rosquillas y los grupos de gaiteiros recorriendo a pie las calles de la ciudad.

El viernes 22 es el día grande de la celebración, pero en realidad el largo puente festivo ya arrancó este jueves.

La fiesta se concentra básicamente en tres ubicaciones: la principal es el entorno de Vista Alegre, que es donde se celebran los actos religiosos y donde se concentran la mayoría de los puestos de comida; a mayores cuenta con el atractivo de la Feira Celta, que se celebra en el parque de Xunqueira.

Uno de los atractivos de la feria celta. | IÑAKI ABELLA

La segunda ubicación a tener en cuenta es el parque Miguel Hernández y la zona TIR, que es donde están los puestos de venta ambulante y las atracciones de feria.

Finalmente, gran parte del ambiente festivo de Santa Rita se vivirá estos días en el corazón urbano de la ciudad, entre los barrios de O Castro y A Baldosa, donde están un buen número de establecimientos de hostelería que estos días estarán llenos a rebosar.

La Feira Celta

Las fiestas empezaron con la apertura de la Feira Celta, un gran mercado de artesanía y alimentación que reúne en el parque de A Xunqueira unos 40 puestos de vendedores procedentes de varios puntos de Galicia y del resto de España, como Madrid, Murcia, Toledo o Jaén.

Zona monumental de Vista Alegre, donde se celebran los actos religiosos. | IÑAKI ABELLA

Se trata de un mercado en el que encontrar desde los clásicos bocadillos de chorizos asados «á pedra», a cuatro euros, hasta un kebab de «porco asado» o puestos de dulces, mieles y quesos artesanos. Es una feria llena de colorido y que también atrapa por su olor a velas aromáticas o incienso.

Entre los puestos de venta hay verdaderas curiosidades, como los libros en miniatura de Sandro Bejarano, de Toledo, que empezó la temporada de mercados hace un mes y que recala por primera vez este año en la provincia de Pontevedra precisamente en Vilagarcía.

Los tradicionales puestos de churros y rosquillas. | IÑAKI ABELLA

De sus libros en miniatura cuenta que, «salen mucho, a la gente les encanta», y que a pesar de sus dimensiones, de entre 6 y 8 centímetros de alto por cuatro de ancho, tienen una tipografía perfectamente legible.

Otro puesto que a buen seguro atraerá la atención de los viandantes es el de Carmen Rey, de Barro, que se dedicaba al mercado de las antigüedades hasta que, hace algo más de una década, en un lote de artículos antiguos encontró de casualidad unos clicks de Playmobil.

Aquel encuentro fortuito le haría tomar otro derrotero profesional, porque si bien nunca dejó del todo las antigüedades, desde entonces la mayor parte de su actividad está relacionada con los Playmóbiles. En su puesto de A Xunqueira mostraba decenas de juguetes, muchos de ellos elaborados por ella misma, como las recreaciones que hizo de Rosalía de Castro y de Adolfo Castelao.

La animación es máxima en el entorno de Vista Alegre. | IÑAKI ABELLA

Cerca de su puesto hay otro en el que se exponen todo tipo de espadas y hachas de madera para niños. Además, la feria contará con el ya tradicional espacio reservado para los niños, con 20 juegos originales en los que los pequeños podrán entretenerse con sus amigos o padres o con la ayuda de dos monitoras. Entre estos juegos, uno de los que promete tener más éxito es un tobogán artesano.

Los organizadores de la Feira Celta afirman que, como todos los años, han puesto todo su empeño en que los productos que se ofrecen en la misma sean de calidad, así como en la ambientación, con motivos alusivos a los celtas, como los omnipresentes «triskeles».

Pulpo y rosquillas

El pulpo y las rosquillas son dos clásicos que no pueden faltar en las romerías. En el caso de la de Santa Rita, hay dos puestos de pulpeiros, situados juntos al lado del río de O Con, frente a la oficina de empleo. Tienen capacidad para unas 300 personas, y ofrecerán estos días raciones de pulpo y de churrasco de cerdo a 14 euros.

En cuanto a los puestos de churros y rosquillas, la inmensa mayoría se sitúan en toda la avenida de Vista Alegre, prácticamente desde el cruce con Alexandre Bóveda hasta pasado el convento. El precio medio del paquete de rosquillas oscilará este año entre los 5 y los 6 euros, después de una reciente subida de los fabricantes. Ya en el entorno más próximo de la iglesia abundan los puestos de venta de velas de cera y de exvotos, que cientos de fieles adquieren para sus ofrendas a la santa.

Desde las 6 de la mañana

El día grande de Santa Rita es el viernes, al menos desde el punto de vista religioso. La primera misa es la de las 6 de la mañana, y a esa hora la iglesia ya puede llenarse de gente, hasta el extremo de que algunos años los que llegan con el tiempo muy justo se ven obligados a escuchar el oficio desde fuera del templo o a esperar a la misa de las 7, si quieren entrar.

A continuación, habrá misas sucesivas hasta la de las 12 del mediodía, que es la solemne. Ya por la tarde, los oficios religiosos son a las 17.00, 18.00 y 19.00 horas. Al terminar esta última es cuando sale la procesión, que recorre buena parte del casco urbano de Vilagarcía. Los fieles acompañan las imágenes de Santa Rita y de San Agustín, y algunas personas realizan toda la marcha descalzas.

La procesión sale de Vista Alegre y sigue por Castelao, la plaza de Galicia, Valentín Viqueira y A Mariña, para regresar hacia el convento por Valentín Viqueira y la plaza de Galicia. Irá acompañada por la Banda de Música Municipal de Vilagarcía.

Protección Civil de Vilagarcía tendrá un dispositivo especial frente a la iglesia, para regular el paso de los fieles al interior de la iglesia y atender cualquier emergencia que pueda producirse. Para ello, cuentan con una carpa desplegada para realizar primeras atenciones sanitarias. Hay que tener en cuenta que estos días se prevé mucho calor, y que esto, en aglomeraciones como las que se esperan este día, es un factor de riesgo para las indisposiciones.

Eventos lúdicos

El Ayuntamiento, por su parte, ha organizado una programación con diferentes eventos lúdicos, que arrancaron el jueves con la ya citada Feira Celta, el pasacalles del grupo de gaitas Lumarada, de Cornazo; y la verbena de la orquesta Kubo.

El viernes, el pasacalles de mediodía lo hará el grupo Mar de Arousa, de Bamio, y el de tarde lo protagonizarán las pandereteiras Cantareiras Bulideiras, de Fontecarmoa. También habrá verbena en la avenida de A Mariña, esta vez a cargo de Capitol.

A nivel lúdico, el acto central de la programación diseñada por el Concello es el sábado. Se trata de un concierto homenaje a Alejandro Sanz, a cargo de Fran Valenzuela, un cantante granadino que dio el salto a la popularidad tras su paso por el concurso de televisión «Tu cara no me suena todavía», en el que terminó finalista.

Las atracciones

Para los niños, la parte más divertida de las fiestas se concentra entre el parque Miguel Hernández y la zona TIR, que es donde están las atracciones y puestos de venta ambulante. En lo que respecta a las atracciones, el Ayuntamiento contrató con la empresa Enmacosa Consultoría Técnica un servicio de inspección de las mismas, por un importe de 14.160 euros.

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Los técnicos de Enmacosa se encargaron de inspeccionar el montaje de los juegos, de supervisar su funcionamiento y seguridad y de comprobar que toda la documentación de los puestos esté en regla.