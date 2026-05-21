Concello
Valga licita la humanización de la capilla de A Devesa por casi 80.000 euros
Las empresas tienen 15 días presentar sus ofertas
R. A.
El proyecto de humanización y puesta en valor del entorno de la capilla de la Virgen de los Desamparados de A Devesa da un nuevo paso adelante con la licitación de las obras, con las que se pretende mejorar tanto la accesibilidad al templo como la seguridad en la zona.
El Concello recuerda que el precio de salida es de 79.751 euros y que la financiación es fruto de un convenio de colaboración con la Xunta, a través de Turismo de Galicia. Las empresas que quieran optar a la adjudicación de las obras tienen de plazo hasta el día 15 de junio para presentar sus ofertas.
Se colocará un nuevo pavimento de una piedra, además de mobiliario urbano y de jardinería. También está previsto instalar las canalizaciones para un futuro enterramiento de las líneas aéreas de servicios y, una vez terminados los trabajos, se señalizará la zona con prioridad peatonal.
De este modo, «se pretende revalorizar este elemento patrimonial, favoreciendo su uso y disfrute del entorno por parte de los vecinos y usuarios en general».
También recuerdan que la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados tiene planta rectangular y una sola nave con un nicho en la fachada principal. Los muros son de cantería y la cubierta de teja del país. En el entorno destaca, además, el crucero, coronado por una cruz latina que muestra, en el anverso, la Crucifixión y, en el reverso, a la Virgen del Socorro con el niño. n
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