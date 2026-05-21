Ravella reserva 140.000 euros para demoler las naves del muelle

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha reservado una partida de 140.000 euros en el plan de inversiones de sus presupuestos municipales de 2026 para la demolición de las naves situadas en la entrada del muelle de O Ramal. Así lo explicó el gobierno municipal para mostrar el «firme compromiso del Concello con la liberalización de O Ramal» y la apertura de la ciudad al mar.

Además, desde Ravella afirman que el pasado 17 de abril remitieron a la Autoridad Portuaria su propuesta de convenio para regular la apertura del público de esa primera parte del muelle.

«El gobierno local de Vilagarcía vuelve a reiterar su pleno compromiso con la liberalización de O Ramal y su apertura como zona de esparcimiento de uso público», apuntaron desde la administración local en un comunicado.

«A los pasos ya dados por el Ayuntamiento en los últimos años para alcanzar este ansiado objetivo, el ejecutivo añade los 140.000 euros reservados en el plan de inversiones del presupuesto municipal de 2026 para financiar la demolición de las naves situadas en la entrada del muelle», prosigue el Concello.

A esto se suma la propuesta de convenio que el Ayuntamiento envió el pasado 17 de abril a la Autoridad Portuaria para regular la apertura de este espacio de 14.900 metros cuadrados, que el Puerto cederá en concesión administrativaal Concello, según lo recogido en el acuerdo al que llegaron las dos administraciones en septiembre de 2021.

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«Antes de esto y conforme a ese mismo pacto, el Ayuntamiento ya contrató la redacción del correspondiente proyecto para derribar las naves, adquirió la parcela del estacionamiento para convertirlaIen una zona verde, redactó el proyecto, buscó el financiamiento para desarrollarlo y está a punto de terminar su ejecución. Todos estos pasos no dejan lugar a más mínima duda sobre el interés de la administración local por hacer realidad una intervención demandada por la ciudadanía y que permitirá volver abrir Vilagarcía al mar».