El Puerto de Vilagarcía aprueba el paso de peatones de O Ramal pero impone condiciones al Concello

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía autoriza la construcción del nuevo paso de peatones que el Concello pretende habilitar entre el parque Miguel Hernández y la zona verde de O Ramal. Eso sí, impone una serie de condiciones a la administración local.

Fuentes del Puerto aseguraron a FARO que «no es cierto que hayamos tenido parada 47 días la documentación enviada por el Ayuntamiento», y que de hecho la administración local, «entregó los últimos papeles a finales de abril».

Esta misma semana estalló un conflicto institucional entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. El Concello se disponía a habilitar un nuevo paso de peatones entre el parque Miguel Hernández y la zona verde de O Ramal, cuya obra está a punto de finalizar.

Sin embargo, el Puerto ordenó la paralización de los trabajos, e impidió a la empresa contratada por el Concello cruzar la calle. Ravella atacó con dureza a la Autoridad Portuaria, asegurando que habían tardado más de mes y medio en pronunciarse sobre la solicitud del Concello, y que estaba poniendo en riesgo una subvención de casi 50.000 euros.

«Un tema que lleva cuatro años aprobado no pueden venir con esta urgencias en el último minuto cuando deberían tenerlo hecho ya»

Pero la versión del Puerto es completamente distinta. En primer lugar, desde la institución niegan haber retrasado adrede la contestación. «No es cierto que llevara la documentación 47 días con nosotros, y de hecho el Ayuntamiento entregó los últimos papeles a finales de abril».

Es más, según la Autoridad Portuaria ni siquiera está completa la documentación a día de hoy, asegurando que el Ayuntamiento ni ha presentado el plan de gestión de riesgos ni ha hecho el acta de replanteo. «Un tema que lleva cuatro años aprobado no pueden venir con estas urgencias en el último minuto cuando deberían tenerlo hecho ya», añaden desde el gabinete que dirige José Manuel Cores Tourís.

Las vías del tren

El Puerto también vincula la paralización de los trabajos con la vía del tren a Ferrazo y con un proyecto para la reorganización del acceso al muelle de O Ramal.

«Vamos a retomar el ferrocarril y queremos que todo esté en perfectas condiciones porque se van a hacer nuevas pruebas y en cualquier momento Renfe nos puede decir que las hagamos y no podemos estar con todo levantado», apuntan desde la Autoridad Portuaria.

Vías del tren a Ferrazo, a su paso por O Ramal. / Iñaki Abella

Además, desde el equipo de Tourís señalan que, «estamos también preparando la reorganización del acceso al muelle de O Ramal desde la rotonda pequeña, con una senda y para dar servicio a cruceros, autobuses e incluso camiones con material limpio como las lanchas incautadas al narcotráfico».

En tercer lugar, desde el Puerto aducen que hay «en estudio» un hundimiento detectado junto al paso de peatones actual, «que no sabemos el alcance que puede tener».

El Concello tiene que concluir la obra antes del día 31 o perderá una subvención de 47.000 euros

«Por todo eso proponíamos posponer la actuación para ir de la mano pero dado que temen perder la subvención vamos a permitir que acometan la obra pero con una serie de condicionantes, incluida la instalación de señalización horizontal, que es obligatoria y que el Ayuntamiento no tenía en el proyecto», añaden en el Puerto.

La Autoridad Portuaria instará también al Concello a que la iluminación se conecte a la red general del Concello, y a que garanticen que la escorrentía de pluviales no afectará al ferrocarril. «No pueden venir ahora con esta urgencia en el último minuto por un tema que lleva cuatro años aprobado», concluyen en el Puerto, en alusión al acuerdo al que llegaron en 2021 las dos administraciones para la remodelación de O Ramal.

En su momento, las relaciones entre el Ayuntamiento y el Puerto de Vilagarcía fueron muy buenas, a pesar de las diferencias de color político, y esto se tradujo en acuerdos como la venta del solar donde se está construyendo el centro de salud de A Mariña o de la parcela de O Ramal que albergará la zona verde.

Pero en los últimos años el ambiente se enturbió. Un desencuentro público se produjo cuando Ravella impidió el funcionamiento de la nave de clasificación y venta de moluscos impulsada por los Parquistas de Carril precisamente en O Ramal, y que sí contaba con el visto bueno del Puerto.

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Otro asunto en conflicto es el Plan Especial del Puerto. «Estamos pendientes de ese plan, que lleva casi un año en el Concello y no acaban de tramitarlo», remachan en la institución portuaria.