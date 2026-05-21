El Náutico de San Vicente pone a la venta las entradas de su verano más largo

El Náutico de San Vicente do Mar ya ha abierto la venta de entradas para el grueso de su programación musical de verano, una de las citas más esperadas de la temporada en O Salnés y uno de los rituales estivales para los amantes de la música en directo en Galicia. El local, situado junto a la playa de A Barrosa, en O Grove, mantiene la fórmula que lo ha convertido en leyenda: conciertos de mediodía, tarde y noche, muchas veces sin anunciar el nombre del artista hasta el último momento.

La programación disponible en la plataforma de entradas arranca con conciertos fechados desde el 24 de mayo, con sesiones anunciadas a las 13.00 horas, y se extiende durante junio, julio y agosto con pases de mediodía, tarde (20.00 horas) y noche (23.45 horas). Entre las primeras citas con nombre propio figura Karmento con Lipa, el 19 de junio, además de la tradicional fiesta de San Juan, prevista para el 20 de junio. La mayor parte de las fechas estivales aparecen, sin embargo, bajo el genérico «Concierto en el Náutico», una pista clara del formato sorpresa que caracteriza al local.

Menos conciertos en julio y agosto, pero temporada hasta diciembre

En la nota difundida por el establecimiento, el equipo del Náutico explica que acaba de poner a la venta «el grueso de la programación de verano», aunque todavía quedan algunos conciertos por incorporar. El local adelanta, además, una novedad respecto a ejercicios anteriores: en julio y agosto habrá «bastantes menos» conciertos que en los últimos años, pero la temporada se alargará mucho más, «metiéndonos en diciembre».

El proyecto volverá a contar este año con el respaldo de Estrella Galicia y Turismo de Galicia, a través de Concertos do Xacobeo, a quienes el establecimiento agradece su apoyo. «Prometemos dejarnos la piel trabajando duro para hacerlo lo mejor posible», señala el Náutico en su comunicación al público.

Un templo musical a pie de playa

El Náutico no es solo un bar de verano. Su fama se ha construido durante más de tres décadas a partir de una mezcla difícil de repetir: música en directo, cercanía con los artistas, improvisación y un escenario pegado al mar. El local se encuentra en la playa de A Barrosa, en San Vicente do Mar, y su web oficial sitúa allí su dirección: Praia da Barrosa s/n, O Grove.

Miguel de la Cierva, propietario del Náutico de San Vicente do Mar. / MIGUEL MUNIZ DOMINGUEZ

Su historia está ligada a Miguel de la Cierva, que tomó las riendas del local en 1992. Aquel espacio formaba parte de su infancia y que lo que empezó como un bar de verano terminó convirtiéndose en un refugio musical. Antes, el inmueble había sido una antigua fábrica de salazón, después un club náutico que no prosperó y más tarde un pub, hasta que en los años noventa se transformó en el lugar de peregrinación musical que es hoy.

Desde hace años, una de las señas de identidad del Náutico es su cartel secreto de julio y agosto. La propia página oficial del establecimiento explica en sus preguntas frecuentes que el cartel de esos dos meses «es secreto» y que en septiembre vuelven a anunciarse los artistas.

Concierto de Coque Malla. / MIGUEL MUNIZ DOMINGUEZ

Esa fórmula, nacida también para evitar masificaciones y preservar la experiencia del local, ha convertido cada entrada en una especie de apuesta. El público compra sin saber del todo quién subirá al escenario, pero con la garantía de que el Náutico suele guardar sorpresas. El año pasado, por ejemplo, Leiva e Iván Ferreiro protagonizaron uno de esos momentos que alimentan la leyenda del local, con una actuación sorpresa que volvió a llenar de expectación la playa de A Barrosa.

DANIEL CARRERA

Por el escenario del Náutico han pasado, o han aparecido en actuaciones especiales, algunos de los nombres más reconocibles de la música española y gallega. La lista de habituales y cómplices incluye a Iván Ferreiro, Leiva, Xoel López, Coque Malla, Love of Lesbian, Depedro, Leonor Watling, Jorge Drexler, Quique González, Mikel Erentxun, Baiuca, Rozalén o Miguel Ríos, entre otros.

Concierto rozalen en el Náutico de San Vicente do Mar. / Pedro Mina

El establecimiento advierte de que todavía quedan citas por sacar a la venta, dentro de una temporada que este año no terminará con el verano, sino que seguirá viva hasta diciembre.