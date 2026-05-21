Meis toma medidas para que la prostitución no vuelva al número 9 de A Goulla

El Concello de Meis ha revocado la licencia de bar-cafetería que ostentaba el número 9 de la recta de A Goulla. Un procedimiento que llega tras años sin actividad y porque «incumple diversas normativas». No obstante, la administración local no oculta su intención de «evitar que pueda ser alquilado o vendido para abrir un negocio similar. No queremos negocios que traten con personas», reconoce la alcaldesa, Marta Giráldez.

Y es que el inmueble estuvo ocupado durante mucho tiempo por uno de los clubs de alterne más conocidos de la zona y de Galicia, el Montparnasse.

Su dedicación se conocía oficiosamente, pues ejercía sin disimulo, pero en 2017 se oficializó mediante una sentencia condenatoria contra su gerente en aquel momento, por los delitos de inmigración ilegal y trata de personas en concurso ideal con un delito de prostitución coactiva.

La experiencia dice que donde anida un negocio de este tipo es difícil que pierda la condición, aún cambiando de promotores. De ahí el temor del gobierno local que, además, censura el funcionamiento bajo una licencia de bar-cafetería concedida hace 29 años.

Giráldez defiende que han seguido escrupulosamente el procedimiento legal y la revocación del permiso está fundamentada en el cierre y la falta de actividad, así como en el incumplimiento de «diversas normativas en materia de sanidad, accesibilidad y supresión de barreras y otras que resultan de aplicación; además de incumplir las condiciones» en las que fue concedido.

Todo esto consta en el expediente, que han tenido que notificar por el BOE, al no localizar al titular.

El informe emitido por los técnicos tras inspeccionar el inmueble señala que está totalmente ruinoso y sin medidas mínimas que garanticen que su mal estado no vaya a más, como el hecho de que tiene las puertas abiertas.

Quien quiera reabrir cualquier tipo de negocio de cara al público tendrá que desembolsar una importante cantidad de dinero para su rehabilitación y adaptación a las exigencias legales.

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La propiedad era de una familia meisina, pero su pista se pierde en herencias posteriores, aunque, cuando todavía era el Montparnasse, llegó a producirse un desahucio por impagos.