Una joven diseñadora de O Grove representa a Galicia en la Semana de la Moda de Andalucía

El futuro de la moda emergente desfila el lunes en la Semana Internacional de la Moda en Andalucía, avalada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y que en esta ocasión reúne a 27 jóvenes diseñadores llegados de distintos puntos de España, seleccionados entre un total de doscientos aspirantes.

Una de las elegidas es Lucía Cacabelos, una joven grovense que se convertirá en la única diseñadora gallega presente en este acontecimiento, pensado para que las nuevas generaciones del diseño puedan mostrar su creatividad presentando sus colecciones y nuevas formas de entender la moda contemporánea.

De solo 24 años, esta creadora que muchos conocen por ser la hija del alcalde, José Antonio Cacabelos Rico, subirá a la pasarela la colección titulada «Sempre Forsa», basada «en la fusión de la moda urbana contemporánea actual con la producción sostenible» y que «busca consolidarse como una marca que trasciende las tendencias pasajeras, ofreciendo moda como una extensión de la identidad y el estilo de vida de quien la viste», según ella misma explica.

La joven Lucía Cacabelos. / FdV

Suyos serán seis de los estilismos a desfilar el lunes en Sevilla, «cada uno de ellos con tres o cuatro prendas de creación propia y complementos», detalla la meca.

Una colección «totalmente inclusiva y sin categoría de género, inspirada en la estética worker, de la ropa de trabajo, fusionada con la moda urbana contemporánea asiática y el origen del hip-hop en Estados Unidos en los años 90».

Una idea surgida «por una pasión personal de lo que concibo yo como moda, que es más bien una forma de expresión y de identidad, además de poner en valor a la producción artesanal y sostenible, que en la actualidad está siendo desplazada por las producciones masivas de las grandes empresas y grandes marcas», añade Lucía Cacabelos, que desde niña siempre mostró interés por la moda y tuvo claro que quería dedicarse a este mundillo.

Tras cursar el grado de Diseño de Moda de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mestre Mateo, en Santiago de Compostela, y realizar prácticas en el departamento de vestuario escénico en un proyecto del ámbito audiovisual desarrollado en A Coruña, Lucía Cacabelos se enfrenta ahora a uno de sus retos más importantes, en el que quiere mostrar «prendas que permiten a las personas sentirse representadas, cómodas y fieles a sí mismas».

Sempre Forsa fusiona la estética urbana contemporánea con la producción sostenible y el diseño artesano, dando lugar a prendas funcionales, versátiles y de carácter inclusivo Lucía Cacabelos — Diseñadora

Poniendo siempre en valor el trabajo sostenible, la dedicación y el proceso creativo de cada diseño, la grovense entiende la moda como «una forma de expresión, identidad y autenticidad», siempre apostando por «la calidad, la funcionalidad y la sostenibilidad» y preservando «la esencia del diseñador tradicional».

Moda «duradera y versátil que no debe ser solo estética, sino como una extensión de la identidad personal y una herramienta de expresión individual», sugiere la joven meca.

Imágenes tomadas en Astilleros Garrido a algunos de los diseños de Lucía Cacabelos. / FdV

Es así como busca «que la gente se sienta identificada» con su marca, «que da valor a la durabilidad de las prendas, a la calidad de las mismas y al proceso de producción».

Ante este desafío, y con la esperanza de poder acudir a nuevos desfiles y colaborar con otros diseñadores, Lucía Cacabelos es consciente de que la de Andalucía es «una gran oportunidad» para darse a conocer y «que la gente vea mi ropa y mi trabajo».

Un trabajo que, en el caso de «Sempre Forsa», insiste, «fusiona la estética urbana contemporánea con la producción sostenible y el diseño artesano, dando lugar a prendas funcionales, versátiles y de carácter inclusivo, priorizando la libertad de expresión y la identidad personal ante categorías de género y combinando modernidad y dedicación en cada diseño».

Una propuesta dirigida a un público urbano de entre 25 y 35 años que «conecta con personas que valoran la autenticidad, el diseño contemporáneo y la calidad», sentencia.