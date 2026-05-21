El Gran Hotel La Toja se convierte en la marca y escenario de la colección de verano de Pull & Bear

El Gran Hotel La Toja, uno de los establecimientos cinco estrellas más conocidos de España, y una de las referencias históricas del turismo en O Grove y toda Galicia, vuelve a lucirse como plató. Esta vez no para una película o serie de televisión, sino para el lanzamiento de otra campaña publicitaria.

Se trata de una alianza estratégica con Pull & Bear, la marca internacional de moda joven perteneciente al grupo Inditex nacida en España en 1991.

Una firma cuya propuesta gira en torno a la ropa urbana, cómoda y de estética relajada, inspirada en la cultura pop y el estilo casual, que ahora utiliza el nombre, la imagen y las instalaciones del emblemático cinco estrellas para su colección de verano, lanzada hoy mismo.

Una colección, explican en la compañía, inspirada «en la identidad» del centenario alojamiento hotelero de O Grove, recuperando con sus prendas y accesorios «la elegancia clásica de los destinos vacacionales con historia», reinterpretándola «desde una perspectiva fresca, luminosa y fácil de llevar».

Una camiseta inspirada en el Gran Hotel. / FdV

El protagonismo del hotel más importante de la isla grovense de A Toxa está fuera de toda duda. Tanto que no solo presta sus lujosos salones interiores, la piscina, el embarcadero o sus jardines para la toma de imágenes con las que publicitar todo tipo de prendas, sino que su nombre, e incluso las cinco estrellas que luce este negocio de la cadena Eurostars, aparecen plasmados en blusas, camisetas, sudaderas, gorras, bolsos de playa, bikinis, sandalias y tantos otros artículos.

Destaca, por ejemplo, una camiseta con la imagen de las características tumbonas y jardineras existentes en la piscina del Gran Hotel, haciendo constar en ella tanto el nombre del establecimiento como su ubicación en O Grove, Pontevedra.

El embarcadero del Gran Hotel. / FdV

Algo que también llama poderosamente la atención, ya que en otro tipo de campañas o eventos se sitúa al cinco estrellas en «La Toja», sin aludir al nombre del municipio en el que está enclavado o situándolo directamente en Pontevedra.

De este modo no solo se promocionan el Gran Hotel y Pull & Bear, sino que también se publicita uno de los destinos turísticos por excelencia de Galicia, como es la localidad meca.

En definitiva, que Pull & Bear, cuya plantilla se afana en colocar la nueva colección en los escaparates, burros y estanterías de sus tiendas, presenta una nueva colección con la que transmitir «el espíritu de un verano marcado por los códigos resort, las referencias vintage y una actitud relajada».

La imagen que representa la colaboración entre Eurostars y Pull & Bear. / FdV

De ahí que, en el diseño elegido, no solo aparezcan las sombrillas, tumbonas, palmeras y otros elementos distintivos del Gran Hotel, sino también las tradicionales conchas de vieira, como las que recubren la fachada de la capilla de San Caralampio, uno de los emblemas de A Toxa.

Entre los muchos artículos lanzados se encuentra una camiseta «regular fit» de manga larga con diseño de rayas y cuello redondo con el gráfico del Gran Hotel La Toja.

Como también un pantalón de pierna ancha con el mismo logo del cinco estrellas grovense, cintura elástica con cordón y confeccionado en tejido 100% lino.

Al igual que se ha diseñado un «tank top» con gráfico Gran Hotel, cuello redondo y confeccionada en algodón elástico, y está la venta un bolso «shopper» igualmente bordado con la marca Gran Hotel La Toja, estampado de rayas, asas largas de hombro y cierre de imán.

No faltan las «sandalias de gelatina La Toja» ni las gorras de mujer con todo tipo de decoraciones, y entre ellas destaca una de color amarillo bordada con el nombre del Gran Hotel y sus cinco estrellas.

Las catacterísticas tumbonas amarillas de la piscina del hotel están muy presentes en la campaña. / FdV

En relación con esto, decir que el color amarillo es también un guiño a lo que representa el Gran Hotel, ya que es la tonalidad dominante en buena parte de los elementos interiores y exteriores de este afamado establecimiento por el que durante décadas han pasado algunas de las personalidades más destacadas de la política, la cultura, la música y la empresa a nivel mundial.

Pueden citarse desde intelectuales y literatos como Ortega y Gasset o Gabriel García Márquez, hasta artistas y empresarios como Sorolla, David Rockefeller, Jennifer López, Julio Iglesias y tantos otros, sin olvidar a reyes, presidentes de diferentes gobiernos y deportistas de alto nivel.

La marca Gran Hotel La Toja también luce en los bikinis. / FdV

Otras campañas anteriores

El pasado verano el Gran Hotel también fue protagonista de una campaña promocional a nivel nacional e internacional, aquella a cargo de Eurostars Hotel Company, la compañía del grupo catalán Hotusa a la que pertenecen todos los alojamientos hoteleros de A Toxa.

«Aquí empieza tu verano», destacaba la cadena, animando a los ciudadanos a disfrutar del verano de un modo muy sencillo: «Dejarte llevar por el placer de despertar sin prisas, de bajar a desayunar sin mirar el reloj, de alargar un poco más en la piscina».

Eurostars usaba como imagen principal de la campaña la silueta de mujer en bañador portando una sombrilla ante el Gran Hotel La Toja y sus jardines, promocionando así al establecimiento y al conjunto de A Toxa y O Grove.

A posteriori la imagen de este conocido negocio aparecía en el merchandising de la compañía, en el que se incluían artículos como una gorra y una bolsa de playa en la que se podía leer la frase «El verano es un estado de ánimo», impresa sobre la fachada y las palmeras del Gran Hotel.

De este modo Eurostars lo presentaba como un establecimiento ubicado en «la isla del bienestar», que es la misma que ahora utiliza Pull & Bear para vestir el verano 2026.

La presentación de una de las camisetas de la colección en los salones del Gran Hotel. / FdV

Hotusa también había recurrido a la isla de A Toxa durante la pandemia, cuando usó el lema «Bienvenido a la industria de la felicidad» para lanzar un mensaje de ánimo al conjunto de la sociedad en plena lucha contra el coronavirus.

De este modo reivindicaba el papel de la industria turística y lo mucho que podía aportar para superar la pandemia, al tiempo que brindaba su respaldo al sector en momentos de máxima incertidumbre.

Para ello utilizaba un vídeo íntegramente inspirado en O Grove y A Toxa, mostrando al mundo la popular capilla de conchas, el histórico puente de acceso al territorio insular que promocionó Emilia Pardo Bazán cuando dio a conocer la leyenda del burro y las envidiables vistas sobre la ría de Arousa que ofrece el Gran Hotel, todo ello con música de Layup.

«Esta isla representa fielmente el espíritu de esa industria de la felicidad», decía en el vídeo una voz en off que remarcaba que «350 millones de personas trabajan cada día en todo el mundo con una única misión: hacerte feliz, y no hay mayor felicidad que viajar para sentirse libre, porque cuando no podíamos, soñábamos con hacerlo».