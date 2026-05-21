III Plan de Infraestruturas Deportivas
A Illa y O Grove reciben 250.000 euros para cambiar el césped de Monte da Vila y reparar el centro náutico
Cacabelos prevé ejecutar la renovación en verano
La Diputación aprueba este viernes la concesión de 250.000 euros del III Plan Extra de Infraestruturas Deportivas para que los Concellos de O Grove y A Illa cambien el césped del Monte da Vila y reparen las deficiencias en el edificio de usos náuticos, respectivamente.
Así lo anunciaron los diputados Javier Tourís y Marcos Guisasola en sendas visitas institucionales a ambas villas, donde fueron recibidos por los alcaldes Luis Arosa y José Cacabelos, entre otras autoridades.
A Illa recibirá 105.000 euros para ejecutar una completa intervención en el edificio de O Bao, inaugurado hace diez años y que presenta un «notable desgaste».
Según Tourís, las obras incluyen actuaciones previas como el desmonte de elementos afectados, protección de las zonas no intervenidas, montaje de andamios y medios auxiliares; la impermeabilización de cubiertas transitables; el saneamiento del sellado de ventanas, que incluye limpieza de carpinterías, retirada de sellantes deteriorados y aplicación de nuevas juntas de estanqueidad; la reparación de fachadas; la rehabilitación de la estructura metálica de la vela y la mecanización de la persiana de entrada, entre otras cosas y la reparación de interiores.
Por su parte, Guisasola explicó que O Grove dedicará los 145.000 euros a cambiar el pavimento del Monte da Vila, «al no superar el actual los parámetros mínimos de absorción de impactos, deformación vertical, bote y rodaje de balón exigidos por la normativa vigente». Asimismo, se revisarán y limpiarán canalones perimetrales de drenaje.
El regidor indicó que esta inyección «complementa» las inversiones municipales realizadas recientemente en este recinto y otros como el de Conmeniño y Lampáns, donde la Diuptación también financió el 100% del pavimento. Su intención es ejecutar los trabajos en julio y agosto, antes del inicio de la temporada. Asimismo, destacó que se trata de instalaciones deportivas con mucho uso y que tiene más de 20 años. En el acto también estuvieron los presidentes de los clubs usuarios, el Anduriña y el O Grove.
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