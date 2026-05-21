A Illa y O Grove reciben 250.000 euros para cambiar el césped de Monte da Vila y reparar el centro náutico

La Diputación aprueba este viernes la concesión de 250.000 euros del III Plan Extra de Infraestruturas Deportivas para que los Concellos de O Grove y A Illa cambien el césped del Monte da Vila y reparen las deficiencias en el edificio de usos náuticos, respectivamente.

Así lo anunciaron los diputados Javier Tourís y Marcos Guisasola en sendas visitas institucionales a ambas villas, donde fueron recibidos por los alcaldes Luis Arosa y José Cacabelos, entre otras autoridades.

A Illa recibirá 105.000 euros para ejecutar una completa intervención en el edificio de O Bao, inaugurado hace diez años y que presenta un «notable desgaste».

Según Tourís, las obras incluyen actuaciones previas como el desmonte de elementos afectados, protección de las zonas no intervenidas, montaje de andamios y medios auxiliares; la impermeabilización de cubiertas transitables; el saneamiento del sellado de ventanas, que incluye limpieza de carpinterías, retirada de sellantes deteriorados y aplicación de nuevas juntas de estanqueidad; la reparación de fachadas; la rehabilitación de la estructura metálica de la vela y la mecanización de la persiana de entrada, entre otras cosas y la reparación de interiores.

El diputado y el alcalde de A Illa ante el edificio. / FdV

Por su parte, Guisasola explicó que O Grove dedicará los 145.000 euros a cambiar el pavimento del Monte da Vila, «al no superar el actual los parámetros mínimos de absorción de impactos, deformación vertical, bote y rodaje de balón exigidos por la normativa vigente». Asimismo, se revisarán y limpiarán canalones perimetrales de drenaje.

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El regidor indicó que esta inyección «complementa» las inversiones municipales realizadas recientemente en este recinto y otros como el de Conmeniño y Lampáns, donde la Diuptación también financió el 100% del pavimento. Su intención es ejecutar los trabajos en julio y agosto, antes del inicio de la temporada. Asimismo, destacó que se trata de instalaciones deportivas con mucho uso y que tiene más de 20 años. En el acto también estuvieron los presidentes de los clubs usuarios, el Anduriña y el O Grove.