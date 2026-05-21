Comienza el diseño de un mapa digital interactivo para favorecer el cultivo de mejillón

El Consello Regulador do Mexillón de Galicia ha puesto en marcha el proyecto Sebam, destinado a analizar, visibilizar y poner en valor los servicios ecosistémicos que generan las bateas en las rías gallegas. El programa, que se desarrollará hasta enero de 2028, busca profundizar en el conocimiento científico sobre la aportación ambiental, económica, social y cultural del cultivo en batea.

La iniciativa pretende demostrar el papel que desempeñan los viveros flotantes más allá de la producción alimentaria, poniendo el foco en su contribución al equilibrio ecológico de las rías.

Es por ello que el proyecto analizará indicadores ambientales, oceanográficos, socioeconómicos e histórico-culturales para comprender cómo el cultivo del mejillón actúa como soporte de hábitats, favorece la biodiversidad asociada y participa en distintos procesos ecológicos marinos.

Manuel Méndez

Uno de los principales resultados de Sebam será la creación de un atlas digital interactivo y de acceso abierto. Esta plataforma permitirá visualizar de forma clara los servicios ecosistémicos vinculados a las bateas y facilitará la toma de decisiones en materia de gestión marina y sostenibilidad.

El proyecto también incorpora una importante vertiente participativa. El sector miticultor estará implicado a través de talleres y encuentros orientados a identificar buenas prácticas y abordar desafíos de futuro como el relevo generacional, la igualdad de género o la adaptación al cambio climático. El objetivo es integrar estas cuestiones en las estrategias de conservación y en el desarrollo de la denominada economía azul.

Descargas de mejillón de bateas que ya se sacudieron el episodio tóxico otoñal. / M. Méndez

Además, Sebam contempla acciones de divulgación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía, los centros educativos y las administraciones públicas. Con ello, el Consello Regulador busca mejorar el conocimiento social sobre la acuicultura y reforzar la idea de que la actividad mejillonera puede convivir con la conservación de hábitats y especies marinas.

Bajo el nombre completo de «Monitoreo y difusión de los servicios ecosistémicos de las bateas de mejillón en el entorno marino», el Sebam cuenta con un presupuesto superior a los 199.000 euros y se ejecutará con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar. Además, está cofinanciado por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

Con esta nueva iniciativa, el Consello Regulador do Mexillón de Galicia dice reforzar su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, impulsando herramientas que permitan avanzar en una gestión más eficiente y responsable del cultivo en bateas y de los recursos marinos de las rías gallegas.