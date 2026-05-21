Cambados sigue buscando cartel para la LXXIV Festa do Albariño

El concejal de Festexos de Cambados, Tino Cordal, anima a participar en el concurso para la elección del cartel anunciador de la LXXIV Festa do Albariño, cuyas bases son las mismas que las del año pasado, excepto en la fecha límite del plazo de entrega, que se adelanta a las 14.00 horas del próximo viernes 29 de mayo (un día antes que en la edición del 2025, cuando el plazo de entrega terminó el 30 de mayo.

El premio para la persona ganadora del concurso seguirá siendo de 600 euros. Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, que deberán ser originales e inéditas. Las personas concursantes se responsabilizarán de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas; además, renuncian a toda reclamación por derechos de imagen. Los carteles podrán realizarse con cualquier técnica pictórica, fotográfica, informática, etc. Pero, no se aceptarán trabajos realizados a través de Inteligencia artificial (IA).

La temática, aunque libre, debe reflejar lo que simboliza la Festa do Albariño para Cambados. Según Cordal, se valorará positivamente la creatividad, la originalidad y la inclusión de exponentes de la cultura y del patrimonio relacionados con el vino y con la villa. El texto incluido en el cartel deberá ser: LXXIV FIESTA DEL VIÑO ALBARIÑO. CAMBADOS, de 29 de julio al 2 de Agosto de 2026. Declarada de Interés Turístico Internacional. www.cambados.gal y se dejará una franja en la parte inferior para poder añadir los logotipos de organizadores y colaboradores.

Las obras podrán presentarse de manera presencial en el registro del Concello de Cambados o a través de la sede electrónica municipal mediante instancia general. La obra premiada y todos sus derechos pasarán a ser propiedad de la administración local, que, además, se reserva el derecho de reproducción de la obra ganadora, citando al autor.

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El jurado del concurso para la elección del cartel estará presidido por el concejal o la persona en quien delegue, como miembro de honor, con voz pero sin voto. Del mismo modo, formarán parte del jurado: representantes del Consello Regulador de la DO Rías Baixas o de la Ruta do Viño Rías Baixas, artistas, diseñadores gráficos y técnicos de cultura, en un número impar no inferior atres. Las personas que quieran presentarse al concurso pueden obtener más información en el número de teléfono 986 542663 o en la dirección electrónica omix@cambados.es