Cambados presenta en sociedad el sexto número de la revista «Cen Follas»

Los jardines de la biblioteca municipal de Cambados acogen hoy, a las 20.00 horas, la presentación del sexto número de la revista cultural «Cen Follas». La cita contará con responsables de la asociación promotora, articulistas, colaboradores y autoridades, pues se incluye en la programación «Mes das Letras».

Como ya avanzó este diario, este nuevo número ofrece artículos sobre la gamela de Cambados, una tipología única de embarcación tradicional; sobre la faceta literaria de un industrial cambadés; el eco de los Danzantes de Cobas de Meaño en Estados Unidos o una investigación sobre la emblemática romería de A Pastora, por nombrar algunos.

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Y como siempre, con material y edición de lujo, pues el propósito de la Asociación Cen Follas es que estos tesoros que involucran a muchas personas interesadas en preservar la cultura pasen a la posteridad.