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Cambados presenta en sociedad el sexto número de la revista «Cen Follas»

El acto tiene lugar el viernes 22, a las 20.00 horas en los jardines de la biblioteca

Una lectora de un número anterior de la revista «Cen Follas»

Una lectora de un número anterior de la revista «Cen Follas» / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Lucía Romero

Cambados

Los jardines de la biblioteca municipal de Cambados acogen hoy, a las 20.00 horas, la presentación del sexto número de la revista cultural «Cen Follas». La cita contará con responsables de la asociación promotora, articulistas, colaboradores y autoridades, pues se incluye en la programación «Mes das Letras».

Como ya avanzó este diario, este nuevo número ofrece artículos sobre la gamela de Cambados, una tipología única de embarcación tradicional; sobre la faceta literaria de un industrial cambadés; el eco de los Danzantes de Cobas de Meaño en Estados Unidos o una investigación sobre la emblemática romería de A Pastora, por nombrar algunos.

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Y como siempre, con material y edición de lujo, pues el propósito de la Asociación Cen Follas es que estos tesoros que involucran a muchas personas interesadas en preservar la cultura pasen a la posteridad.

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