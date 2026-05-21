Cultura
Cambados presenta en sociedad el sexto número de la revista «Cen Follas»
El acto tiene lugar el viernes 22, a las 20.00 horas en los jardines de la biblioteca
Los jardines de la biblioteca municipal de Cambados acogen hoy, a las 20.00 horas, la presentación del sexto número de la revista cultural «Cen Follas». La cita contará con responsables de la asociación promotora, articulistas, colaboradores y autoridades, pues se incluye en la programación «Mes das Letras».
Como ya avanzó este diario, este nuevo número ofrece artículos sobre la gamela de Cambados, una tipología única de embarcación tradicional; sobre la faceta literaria de un industrial cambadés; el eco de los Danzantes de Cobas de Meaño en Estados Unidos o una investigación sobre la emblemática romería de A Pastora, por nombrar algunos.
Y como siempre, con material y edición de lujo, pues el propósito de la Asociación Cen Follas es que estos tesoros que involucran a muchas personas interesadas en preservar la cultura pasen a la posteridad.
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