Cambados estrena obradoiro de emprego de soldadura y busca 20 trabajadores

El Concello de Cambados mantiene abierto el plazo de inscripción de su nuevo obradoiro de emprego, en el que estrena módulo de soldadura y mantiene el de carpintería. Son un total de 20 plazas dirigidas a inscritos en el servicio gallego de desempleo y también se está desarrollando el proceso para contratar al equipo docente y directivo, pues con la actual legislación no puede realizarse mediante un contrato de obras y servicios y es preciso convocar una selección para nombrar funcionarios interinos.

El alcalde, Samuel Lago, explica que solicitaron a la Xunta, que sufraga este programa, sustituir la modalidad habitual de albañilería por la de soldadura porque se trata de una rama profesional «con muchísima demanda y con ofertas de buenas condiciones económicas».

Aunque fue una oportunidad de negocio, se podría decir, la que dio el empujón a decidir el cambio. Según el regidor, conocieron el cierre de un taller de soldadura de una empresa de Milladoiro que liquidaba todo su equipamiento y material a buen precio, así que decidieron comprar. Mediante un contrato menor de 14.000 euros se hicieron con todo lo necesario, habilitando en la nave de A Pastora unas instalaciones en las que enseñar esta profesión.

Como en anteriores, son diez plazas por modalidad y los trabajos que desarrollarán este año los alumnos, y por lo cual recibirán el salario mínimo, tendrán que ver con la construcción e instalación de mobiliario urbano, incluyendo alguna pasarela de las rutas de senderismo.

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En cuanto al proceso de selección del equipo, Lago indica que se regirá por méritos y una entrevista. Entiende la intención de la nueva normativa, pero lamenta la generación de «más burocracia» administrativa que se carga a las administraciones locales.