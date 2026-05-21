Ana Pontón vuelve a reivindicar ayudas para el marisqueo

La portavoz del BNG, Ana Pontón, regresó a la ría de Arousa para volver a reclamar ayudas para el marisqueo, empezando por la elaboración de un estudio integral sobre la caída de la productividad en las rías gallegas que sirva de base para impulsar «un plan ambicioso de regeneración y recuperación integral».

Lo planteó en Carril, arropada por otros dirigentes nacionalistas y la cofradía de pescadores, desde el convencimiento de que «es posible hacerlo, es necesario hacerlo y, además, es una urgencia».

Sobre la mesa puso medidas como elaborar dicho estudio técnico y científico, al tiempo que reclamó medidas urgentes para aliviar la situación económica de los profesionales del mar, entre ellas la aprobación por parte del Gobierno de España de exenciones y bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social del marisqueo con carácter retroactivo.

El patrón mayor de Carril y Ana Pontón. / Iñaki Abella

Como también apostó por la creación de hatcheries públicas y mixtas que garanticen el suministro de semilla adaptada al medio y con trazabilidad. Finalmente, exigió la aprobación de un protocolo específico para el vaciado de embalses que impida realizar estas operaciones durante la bajamar.

Según explicó, el problema afecta ya a toda la costa y tiene consecuencias directas sobre un sector que calificó de «estratégico para Galicia» y fundamental para la economía y el empleo.

Circunstancia que aprovechó para cargar nuevamente contra la gestión del Gobierno gallego y asegurar que, tras casi dos décadas con el PP al frente de la Xunta, Galicia perdió cerca de mil mariscadoras sin que se hayan ofrecido soluciones eficaces para frenar la crisis productiva. Además, criticó el respaldo del Ejecutivo autonómico a proyectos que, en su opinión, perjudican al litoral gallego.

Javier Quintáns, el patrón carrilexo. / Iñaki Abella

«Hay un problema de vertidos, de contaminación, y también sabemos que el PP lleva mucho tiempo promoviendo iniciativas que van directamente en contra de nuestras rías y del sector marisquero y pesquero», señaló Pontón.

La portavoz nacionalista también denunció la gestión de los embalses por parte de las compañías eléctricas, acusando a la Xunta de permitir vaciados sin control. «Las eléctricas abren y cierran los embalses cuando les da la gana», afirmó, advirtiendo de que estas prácticas afectan directamente a los bancos marisqueros y provocan la muerte de semilla y marisco.

Pontón puso como ejemplo la situación de Carril, donde aseguró que algunas especies, como la almeja babosa, registran tasas de mortalidad de hasta el cien por cien. A ello sumó las dificultades que atraviesa el sector para conseguir semilla suficiente con la que repoblar los bancos marisqueros.

Pontón terminó diciendo que «es posible una política que recupere nuestro sector marisquero, pues tenemos unas rías productivas que serían la envidia de cualquier país; lo que necesitamos es un gobierno que las cuide».