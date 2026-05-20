La Xunta inicia el proceso de licitación para la construcción de diez viviendas públicas en Marxión

La Xunta de Galicia ha dado un nuevo paso para ampliar la oferta de vivienda pública en Vilagarcía. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunció este martes la licitación de las obras de construcción de diez nuevos pisos públicos en Marxión, en una parcela cedida por el Concello. La actuación cuenta con un presupuesto próximo a los dos millones de euros, en concreto 1,9 millones, y las viviendas serán destinadas a la venta.

El proyecto incorpora criterios de reserva orientados a facilitar el acceso a la vivienda a colectivos con especiales dificultades. Así, el 25% de los pisos se reservará para menores de 36 años, mientras que otro 30% quedará destinado a personas de entre 36 y 45 años con hijos. «Queremos fomentar la emancipación y también asentar población en Vilagarcía», señaló Allegue durante la presentación de una actuación que, según destacó, permitirá sumar vivienda «de calidad, accesible» y diseñada bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

El edificio se levantará en una zona próxima a la estación ferroviaria y al área comercial de la ciudad. Tendrá bajo y dos alturas y estará compuesto por ocho viviendas de dos dormitorios y otras dos de tres dormitorios. Una de ellas será adaptada para personas con movilidad reducida. Todas contarán con plaza de garaje y trastero, lo que refuerza el carácter funcional de una promoción pensada para dar respuesta a la demanda residencial existente en el municipio.

El director de obra, Julio Turnes Vieito, explicó que el diseño responde a una imagen «sobria y austera», con un bajo cubierta retranqueado que sigue líneas clásicas. El planteamiento técnico permitió elevar la planta baja para habilitar cuatro viviendas cumpliendo con la normativa de habitabilidad. La distribución se completará con otras cuatro viviendas en la segunda planta y dos más bajo cubierta.

La financiación corre por completo a cargo del gobierno autonómico. / Iñaki Abella

Uno de los elementos singulares del proyecto estará en la parte posterior de la parcela. Turnes detalló que el diseño aprovecha ese espacio como zona de jardín y disfrute para los futuros residentes. La comunicación interior permitirá acceder a ese ámbito trasero, donde se reservarán espacios comunes de esparcimiento vecinal, incluida un área de huerto urbano. El proyecto también incorpora terrazas vinculadas a las viviendas.

Tras la publicación de la licitación en la plataforma de contratos de Galicia, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 30 de junio. Una vez adjudicados los trabajos, el plazo de ejecución será de 18 meses. Allegue aseguró que se tratará de agilizar al máximo la adjudicación para que la construcción pueda comenzar cuanto antes y las viviendas «puedan ser pronto una realidad».

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, puso el acento en la colaboración institucional entre Concello y Xunta para impulsar vivienda pública. «Las instituciones debemos estar para colaborar y para entendernos», afirmó. El regidor recordó que el gobierno local ya cedió suelo para el futuro centro de salud y que ahora repite esa fórmula para facilitar la construcción de estas diez viviendas protegidas.

Varela subrayó que Vilagarcía padece una «demanda acuciante de vivienda» y defendió la necesidad de ofrecer soluciones desde el desarrollo urbanístico. En este sentido, también recordó que está en marcha el proyecto de As Carolinas, donde se prevé la creación de suelo para alrededor de 300 viviendas, de las que el 80% serán protegidas. «Vamos a seguir trabajando en dar novedades como esta», añadió el alcalde.

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La conselleira también se refirió a ese Proxecto de Interese Autonómico en As Carolinas, impulsado en colaboración con el Concello, y destacó que se trata de una actuación relevante porque Vilagarcía «demanda vivienda protegida». El ámbito se encuentra en fase de redacción del proyecto y está próximo a someterse a tramitación ambiental.