La Xunta avisa a Nestlé que no va a «mirar para otro lado» ante un ERE «difícil de entender» en Pontecesures

El conselleiro de Emprego, José González, avisó a Nestlé que la Xunta no va a «mirar para otro lado» ante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) «difícil de entender» en su planta de Pontecesures, que prevé el despido de 27 trabajadores. Una situación que el pasado sábado sacó a la ciudadanía a la calle en una manifestación histórica en apoyo a la plantilla.

En respuesta a una pregunta del BNG en el Parlamento gallego, el conselleiro exigió explicaciones «rigurosas» a Nestlé por una fábrica que «no es secundaria» en España. Y es que ve «difícil de entender» este ERE en una planta con «carga elevada de trabajo», en la que «se está pagando horas extra, fines de semanas y utilización de ETT y subcontratas», añadió.

Así, mostró la «preocupación» de la Xunta por una fábrica «estratégica para Galicia», por lo que aseguró que no habrá «silencio ni pasividad», debido a la «obligación institucional de defender a la industria gallega».

Asimismo, aseguró que el Gobierno gallego «actuó con rapidez» desde «el mismo día que se comunicó el ERE» con «contactos con la empresa». Señaló que han mantenido encuentros con los trabajadores y que se hace un «seguimiento permanente», si bien apunta que se trata de un despido colectivo de más de 300 trabajadores en España, en el que la Xunta no puede «sustituir» a la mesa de negociación.

Tras enviar su «solidaridad» a los trabajadores, que tienen una «posición muy razonable», José González lamentó que la planta de Pontecesures es la que «más incidencia» padece en este ERE «en términos porcentuales» e insistió en «toda la firmeza institucional posible».

Por su parte, Luís Bará considera que hay «cero compromisos» de la Xunta, más allá de «buenas palabras» frente a un despido colectivo «absolutamente desproporcionado e injustificado». Así, denunció que se permita a Nestlé un despido colectivo por razones organizativas, «absolutamente indecente» tras tener 3.000 millones de beneficio solo en España en 2025.

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El diputado del Bloque también mostró el apoyo «absoluto» de su formación a las movilizaciones y el paro indefinido a partir del 1 de junio.