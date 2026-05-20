Vilagarcía aprobará un presupuesto récord de 41,6 millones tras el acuerdo entre gobierno y BNG

El gobierno local de Vilagarcía llevará al pleno ordinario de mayo la propuesta de aprobación del presupuesto municipal de 2026, unas cuentas que alcanzan los 41,6 millones de euros y que, tras el acuerdo cerrado con el BNG, cuentan con el apoyo necesario para salir adelante. El alcalde, Alberto Varela, defendió que se trata del proyecto económico «más ambicioso» de los últimos años y lo enmarcó en una estrategia política «muy clara»: reforzar la calidad de vida de los vecinos y consolidar Vilagarcía como «una grandísima ciudad para vivir».

El presupuesto crece un 5,4% respecto al ejercicio anterior. Varela explicó que el incremento se apoya, entre otros factores, en el aumento de las transferencias del Estado, pero también en una operación de crédito de 4,1 millones de euros que permitirá financiar una parte destacada del capítulo inversor. «Si el año pasado era un proyecto expansivo y ambicioso, este año es el más ambicioso», señaló el regidor, que insistió en que las cuentas combinan inversión, equilibrio financiero y mantenimiento de los servicios públicos.

En el capítulo de ingresos, el alcalde subrayó que los impuestos directos aportan 12,3 millones de euros, el 29,80% del total, con una subida limitada al 0,43%. La participación en los tributos del Estado alcanza los 12 millones, con un crecimiento del 9,54%, mientras que la Xunta transferirá 2,8 millones que se destinarán a servicios sociales, tanto al plan concertado como al Servizo de Axuda no Fogar.

Precisamente el área social será uno de los ejes del documento. La inversión social aumentará un 24,32% y superará los 5,6 millones de euros. Varela destacó que no se trata solo de sostener el gasto corriente o reforzar los servicios municipales, sino también de acometer actuaciones concretas. Entre ellas figuran el acondicionamiento del bajo destinado a servicios sociales, con una partida próxima a los 360.000 euros dentro del préstamo, y la reserva de 1,2 millones para la adquisición de una finca vinculada a una residencia y un centro de día.

El alcalde explicó que la compra de ese suelo o inmueble dependerá de las negociaciones y de las propuestas que puedan llegar al Concello. «La administración puede comprar directamente y los vecinos pueden ofertar su parcela», indicó, antes de precisar que cualquier operación se realizará siempre en función de «los intereses de Vilagarcía».

El alcalde subraya que también se podrá amortizar deuda. / Iñaki Abella

El capítulo de gastos incorpora, además, el incremento de costes asociados a servicios como la limpieza, Sogama o la energía eléctrica. También aumenta un 2,66% la dotación destinada a completar planes de empleo y contrataciones temporales. Varela defendió que el Concello está «cumpliendo con creces» en esta materia y que las cuentas permiten mantener esa línea de actuación.

En materia de inversiones, el préstamo de 4,1 millones se repartirá entre actuaciones sociales, urbanas, deportivas, culturales y de mejora de servicios municipales. La mayor partida será la finca para residencia y centro de día, con 1,2 millones. Le siguen los 627.866 euros de la anualidad de la depuradora, los 450.000 euros del plan de asfaltados y los 359.974 euros de la aportación municipal al bajo de servicios sociales.

El gobierno local también prevé 300.000 euros para la primera fase de la humanización de la rúa Pepín, en A Lomba; 140.000 euros para la demolición de las naves del Ramal; y 100.000 euros para actuaciones en el Castro Alobre. Las cuentas incorporan, además, inversiones en equipamientos deportivos, con 100.000 euros para los vestuarios del pabellón de Bamio, otros 100.000 euros para baños o vestuarios del pabellón de A Lomba, 50.000 euros para actuaciones en instalaciones deportivas y 45.000 euros para el campo de A Lomba.

La relación de inversiones financiadas con crédito se completa con 90.000 euros para el pleno en streaming, 80.000 euros para casas de cultura, otros 80.000 para instalaciones municipales, 75.000 para software informático, 50.000 para hardware, 70.000 para una mini barredora, 50.000 para señalización y pintado, 50.000 para bombeos, 45.935 euros para control de personal, 30.000 euros para el aparcamiento de A Concha y 6.224 euros para lupas de televisión destinadas a usuarios con dificultades y otros dispositivos.

El recurso al crédito fue uno de los puntos abordados por el alcalde durante la presentación. Varela explicó que el Concello acude al préstamo porque los remanentes se destinarán a amortizar deuda. Según los datos expuestos, la deuda actual en 2026 es de 14.349.000 euros, aunque está prevista una amortización importante. El regidor recordó que en 2015 la deuda era de 12,5 millones y sostuvo que, al final del mandato, el gobierno local no dejará más deuda que la que encontró al llegar a Ravella.

«Nunca pusimos la excusa de la deuda para dejar de invertir», afirmó Varela, que contrapuso la gestión del actual ejecutivo con la etapa del Partido Popular. A su juicio, el trabajo inversor desarrollado en los últimos años «no tiene comparación» y ha permitido transformar la ciudad mediante la búsqueda de financiación y la ejecución de proyectos. «El cambio de esta ciudad es para bien», resumió.

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El alcalde también remarcó que el presupuesto es «equilibrado», cuenta con informes favorables de los servicios técnicos y cumple con los parámetros de regla de gasto y senda de déficit. Sobre su aprobación, Varela destacó que la responsabilidad del gobierno pasa por buscar acuerdos y confirmó el entendimiento con el BNG. «Hay un acuerdo con el BNG para aprobar este presupuesto», señaló, antes de definir la relación entre ambas formaciones como «fluida», aunque con discrepancias, y marcada por un «espíritu constructivo en beneficio de la ciudad».