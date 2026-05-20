Los vecinos de Cornazo denuncian el «abandono» del Concello

La asociación de vecinos Agustín Romero de Cornazo denuncia públicamente lo que considera una situación de «abandono» y «falta de consideración» del gobierno local de Vilagarcía hacia la parroquia. El colectivo asegura que acumula meses, e incluso años, de peticiones sin resolver pese a haberlas trasladado por distintas vías al alcalde y a varios concejales del ejecutivo.

La entidad recuerda que en noviembre mantuvo una reunión con el regidor y con el concejal de Servizos e Obras Públicas para exponer las necesidades prioritarias de Cornazo. Sin embargo, sostiene que, pese a haber reiterado esas demandas hace unas semanas, no obtuvo respuesta. «Solo podemos concluir que el Gobierno Local tiene una falta de consideración absoluta por nuestra parroquia», señalan.

Entre las actuaciones pendientes citan la mejora de la Rúa Bárbara, donde reclaman la sustitución de un conducto de pluviales que está suelto y genera ruido con el paso de vehículos; la colocación de una pista polideportiva en la Carballeira dos Borrizos; la petición de iluminación para la rotonda de Santa Mariña; la reposición de la canalización de pluviales en la Rúa Baixada a Pasos y la limpieza de conductos.

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La asociación sostiene que muchas de estas actuaciones son sencillas y no requieren grandes inversiones, por lo que atribuye su falta de ejecución a la ausencia de «voluntad política». También denuncia el deterioro de fuentes y lavaderos y reclama que parte del remanente municipal pueda destinarse a Cornazo. «Cornazo también es una parroquia de Vilagarcía y su vecindario exige el mismo trato», concluye.