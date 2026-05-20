Varela tacha de «infantil» la actitud del Puerto de Vilagarcía por frenar las obras de O Ramal

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, calificó de «infantil» la actitud de la Autoridad Portuaria tras la paralización de la obra de la fachada marítima. El regidor aseguró que el Concello intentó contactar para resolver los problemas «sin ser atendido», pese a que escuchó decir al presidente del Puerto, José Manuel Cores Tourís, hablar de relaciones «fluidas». Varela defendió que la actuación de O Ramal se realiza dentro del ámbito municipal y que busca mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico.