Nueva fachada marítima de Vilagarcía
Varela tacha de «infantil» la actitud del Puerto de Vilagarcía por frenar las obras de O Ramal
El alcalde asegura que el Concello intentó contactar con la Autoridad Portuaria sin obtener respuesta
Vilagarcía
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, calificó de «infantil» la actitud de la Autoridad Portuaria tras la paralización de la obra de la fachada marítima. El regidor aseguró que el Concello intentó contactar para resolver los problemas «sin ser atendido», pese a que escuchó decir al presidente del Puerto, José Manuel Cores Tourís, hablar de relaciones «fluidas». Varela defendió que la actuación de O Ramal se realiza dentro del ámbito municipal y que busca mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico.
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