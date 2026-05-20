El Solifest recauda 11.438 euros para el centro Princesa Letizia

El Solifest volvió a demostrar el pasado 19 de abril que O Piñeiriño ha convertido la solidaridad en una de sus señas de identidad. El centro Princesa Letizia de Vilagarcía acogió este miércoles el acto de entrega de la recaudación final de la tercera edición del festival, celebrado el pasado mes de abril en el barrio. El resultado fue un cheque de 11.438,15 euros para los usuarios de Amencer-Aspace, una cifra histórica que supera todos los registros anteriores del evento.

El crecimiento del Solifest confirma la consolidación de una cita que nació con vocación vecinal y que ya se ha convertido en un referente de integración, música y comunidad. En su primera edición logró reunir 2.275 euros. En la segunda, la recaudación se disparó hasta los 7.977,47. Este año, gracias a la elevada afluencia de público y a la colaboración de empresas, artistas, colectivos y vecinos, el festival incrementó sus ingresos un 43,3% respecto al año anterior.

El acto de entrega reunió a representantes de la organización, miembros de la Asociación Veciñal Breogán y de Amencer-Aspace, además de varios artistas y colaboradores que participaron de forma altruista en esta edición. La recaudación se destinará íntegramente a programas que inciden de forma directa en la calidad de vida de las personas usuarias del centro vilagarciano.

Desde Amencer-Aspace se detalló que los fondos permitirán financiar terapias asistidas con perros, sesiones de piscina adaptada e hipoterapia, además de actividades de ocio inclusivo. Una parte importante de la recaudación volverá a dirigirse también a un fondo de cohesión social para cubrir sesiones de rehabilitación de usuarios con menos recursos económicos.

El evento crece exponencialmente en dimensión año tras año. / Iñaki Abella

El director del Centro Princesa Letizia, David Carrera, agradeció el respaldo recibido y subrayó el impacto emocional y social del festival. «Gracias a esta edición del Solifest nos ayudáis a hacer posible un millón de sonrisas y a seguir cumpliendo metas y sueños», señaló. Carrera destacó que los fondos permitirán cubrir necesidades de ocio que, de otro modo, no podrían hacerse realidad, y agradeció de forma especial el trabajo de la Asociación Veciñal Breogán, de las instituciones y de todas las personas que acompañan la cita año tras año.

Más allá de la recaudación, Carrera puso el acento en el valor integrador del evento. «El Solifest se convirtió en mucho más que un evento; conseguimos alcanzar la integración real de las personas con parálisis cerebral y eso es para nosotros el mayor de los logros», afirmó. También recalcó que el festival ha permitido que los usuarios se sientan parte activa de Vilagarcía «como unos ciudadanos y ciudadanas más».

La organización quiso extender el agradecimiento al Concello de Vilagarcía y a la Deputación de Pontevedra, así como a las formaciones políticas que respaldaron el festival. También puso en valor la implicación de los negocios locales y de los artistas que participaron de manera desinteresada en la amplia oferta de actividad.

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El Solifest ya mira, además, hacia su cuarta edición. La organización anunció que la próxima cita se celebrará el domingo 18 de abril de 2027, de nuevo en O Piñeiriño. «Ahora somos uno de los mejores festivales de Galicia con 12 horas de música ininterrumpida… ¿qué seremos el año que viene?», lanzaron desde la organización como adelanto de una cuarta edición que aspira a seguir ampliando su fortaleza solidaria.