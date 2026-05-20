La playa de A Lanzada se transforma en un lienzo de arena para 750 jóvenes creadores gallegos

El Instituto Monte da Vila, en el Concello de O Grove, lleva más de dos décadas organizando un encuentro en la playa de A Lanzada en el que participan cada año cientos de alumnos llegados de toda Galicia que se encargan de elaborar efímeras esculturas de arena inspiradas en algún tema en concreto sobre el que trabajan en las aulas.

Hoy, con asistencia de 750 alumnos de una docena de centros, se celebra la edición número 20 de este acontecimiento social y educativo que, a lo largo de toda su historia, habrá reunido a unos 10.000 jóvenes gallegos, sobre todo de la provincia de Pontevedra.

Esta mañana se encuentran sobre la arena de A Lanzada alumnos no solo del instituto anfitrión y del también grovense IES As Bizocas, sino que disfrutan del día otros del IES de Meaño y del Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Como también los llegados del IES Avelina Valladares, IES da Illa de Arousa, IES Luís Seoane, IES Torrente Ballester, IES Xunqueira I de Pontevedra, IES Chano Piñeiro, IES de Teis, IES de Cee, IES O Castro de Vigo y el Politécnico de Vigo, entre otros.

Todos ellos engrandecen esta referencia educativa y cultural que combina arte, naturaleza y participación juvenil en uno de los enclaves más emblemáticos del litoral gallego.

Así pasaron los alumnos el "Día de las Esculturas" en la playa de A Lanzada. / M. Méndez

Se trata, por cierto, de la primera vez que el certamen de esculturas de arena organizado por el departamento de Artes Plásticas del IES Monte da Vila se lleva a cabo sin la presencia de Josebe Arrillaga, la profesora que llegó a dicho centro educativo en el curso 1999-2000 y que, además de ser la impulsora del Bachillerato de Artes en el mismo, fue quien ideó hace más de dos décadas esta fiesta de A Lanzada.

Se jubiló el año pasado, de ahí que el peso de esta edición recayera en miembros de la comunidad educativa como la también profesora Clara Vindel, una de las más estrechas colaboradoras de Josebe Arrillaga y una de las que mejor conocen este encuentro juvenil en el emblemático arenal grovense.

Esculturas de arena en la playa de A Lanzada / FDV

Una iniciativa plenamente consolidada y considerada una de las actividades creativas más singulares del calendario educativo gallego, dado que, además de educar, fomenta el compañerismo entre los participantes, permite que los alumnos hagan nuevos amigos y favorece las relaciones intercentros.

Todo ello en un encuentro marcado por la imaginación, la convivencia y el arte efímero que, además, en jornadas como la de hoy permite a los adolescentes disfrutar de unas condiciones meteorológicas fantásticas.

Los alumnos toman A Lanzada para crear esculturas de arena / IES Monte da Vila

Cada año se elige un tema diferente para que los alumnos, distribuidos por equipos, elaboren sus obras. En esta ocasión el elegido es «Seres fantásticos de Galicia», que viene a ser una propuesta inspirada en la mitología y las leyendas populares gallegas que permite a los participantes dar forma en la arena a criaturas mágicas, personajes legendarios y seres imaginarios vinculados a la tradición cultural de la región.

En definitiva, que el IES Monte da Vila y los demás centros participantes tratan de fomentar la creatividad y el trabajo en equipo a través de una disciplina artística tan vistosa como efímera, ya que las esculturas desaparecen con la subida de la marea, convirtiendo cada creación en una obra temporal ligada al paisaje natural de A Lanzada.