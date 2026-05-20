O Salnés convoca un foro de expertos presentado por Pedro Piqueras para progresar en desestacionalización

La Mancomunidade do Salnés lleva años trabajando en la desestacionalización turística y ha identificado cuatro palancas que contribuyen a este objetivo: el Camino de Santiago y el turismo deportivo, náutico y enogastronómico. Quiere seguir ahondando en ellas, así que el lunes 25 celebrará un foro en el Club Náutico de Sanxenxo con el fin de extraer conclusiones, ideas y proyectos que le permitan avanzar en esta estrategia junto con el sector privado y mediante doce ponentes que tendrán como maestro de ceremonias al veterano periodista Pedro Piqueras.

El programa se desarrollará durante todo el día, es gratuito y, de las 80 plazas habilitadas, ya solo queda la mitad, lo que da muestra del interés que está generando entre los agentes del sector turístico público y privado de Galicia.

Además, concluirá con una actividad especial, «Lanceata», que acercará a los asistentes a uno de los enclaves más místicos de O Salnés, A Lanzada. Será una experiencia inmersiva con figurantes que revivirán los tiempos prehistóricos del castro; un antropólogo que ofrecerá detalles técnicos de lo que fue un importante asentamiento humano y comercial, así como de su pasado medieval y todo relacionado con el último bastión irmandiño, sus leyendas, mitos y ritos de la capilla, de la mano también de su párroco.

Un evento preparado por el experto organizador de eventos Manuel Cabada, que incluso entregará un amuleto a los asistentes y que promete «sorpresas y descubrir secretos» aún desconocidos de este lugar, también de peregrinación para pedir los favores de Nosa Señora da Lanzada.

De hecho, en un futuro sería un elemento más del proyecto de la ruta de mitos y leyendas que la entidad supramunicipal está preparando por toda la comarca y que puso la primera piedra con una escultura de la Santa Compaña en Cambados.

Este será el culmen de una jornada que funcionará como una especie de «brainstorming», conociendo otras visiones y experiencias de éxito también de fuera de la comarca. Arrancará con el Xacobeo 2027, teniendo en cuenta que las variantes xacobeas de O Salnés son uno de sus productos estrella en la desestacionalización. Intervendrán la directora de promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita; la subdirectora de desarrollo y sostenibilidad turística del Ministerio de Industria, Ilona Shekyants, y el gerente saliniense, José Ramón García Guinarte.

La segunda mesa abordará el deporte como activador de demanda en temporada baja y media. De hecho, la técnica comarcal Eva Piñón explicó que intentaron traer pruebas de maratón de grandes ciudades, pero no fue posible por motivos de agenda, pero destacó el caso de torneos de otros deportes, como los de fútbol celebrados en Ribadumia. Para ello, contarán con el director del área de entrenadores de la Federación Española de Fútbol, Iván Cancela; el presidente del Codis, Juan Manuel Feliz, que hablará del caso de éxito del descenso del Sella; y la corredora Laura Pérez, que viaja para participar en pruebas y podrá detallar qué busca, qué espera… este tipo de visitante.

El turismo náutico, una palanca aún con muchas posibilidades a explotar, teniendo en cuenta la navegabilidad de la ría de Arousa durante todo el año, contará con Juan Merediz, deportista experto en travesías a vela; Federico Fernández-Trapa, de una empresa del sector, Northmarinas, y Javier Ruíz de Cortázar, presidente de Asnauga. Y para rematar se abordará la enogastronomía con una mesa moderada por el exalto directivo de Mediaset, Manuel Villanueva, y con la participación de Isabel Salgado, ingeniera agrónoma de la bodega Filloba; el periodista experto Francisco Gil y Diego Ortega, CEO de Fontecruz Hoteles, restaurador y bodeguero.

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«El objetivo es recabar información para generar nuevas ideas y proyectos, para seguir trabajando en desestacionalización y también en internalización, que es muy importante para alcanzar este objetivo. Y contando con el sector privado para remar todos en la misma dirección y como comarca, no yendo por libre porque el turismo es un sector económico estratégico en O Salnés», explicó el presidente de la Mancomunidade, David Castro.