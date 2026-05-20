Los municipios arousanos repiten la experiencia del programa Goza do Ulla

Goza do Ulla, el programa participado por una veintena de localidades bañadas por el río que le da nombre y que contribuye a mostrar la riqueza patrimonial, cultural y natural de cada uno de ellos, utilizando el cauce fluvial como hilo conductor, ya tiene calendario para el año en curso.

Y del mismo se desprende que vuelven a participar los Concellos de Vilagarcía de Arousa, Pontecesures, Catoira y Valga, en este último caso con la ruta bautizada como «O Ulla, entre patrimonio e tradición».

Se trata de un recorrido circular de 18 kilómetros de longitud y dificultad baja, con salida y llegada en Mina Mercedes. Va a organizarse el 29 de septiembre, dando la oportunidad a todos aquellos que quieran participar de recorrer las parroquias de Campaña y Cordeiro, deteniéndose en lugares tan carismáticos como los embarcaderos de Santa Cristina y Vilarello, los restos de la antigua línea de vagonetas aérea o las «telleiras» de Vilar.

El cartel con el calendario de las diferentes rutas. / FdV

Pero eso no es todo, sino que se recorrerá la ruta de la Procesión dos Lacóns, entre la capilla de San Paio (Vilar) y la iglesia parroquial de Santa Comba de Cordeiro.

Así lo anuncia la concejala de Turismo, Malena Isorna, tras acudir a la presentación de Goza do Ulla 2026. A lo que añade que esta décimo quinta edición del «programa de turismo activo y promoción de la naturaleza» llegará el 13 de septiembre a Vilagarcía de Arousa, y el 4 de octubre, a Catoira, mientras que recorrerá Pontecesures el 30 de agosto.

La presentación del programa tuvo lugar en el coto de Ximonde (Concello de Vedra), donde se dieron cita representantes de buena parte de las localidades participantes.

Una edición anterior, en Valga. / FdV

Inmediatamente empezaron a publicitar a través de las redes sociales y los portales institucionales de cada municipio este importante proyecto mediante el que «poner en valor las potencialidades relativas al uso turístico del río Ulla».

Se estrena este mismo mes, el día 30, en el Concello de Boqueixón, para después desplazarse a Dodro, Antas do Ulla, Vedra, A Estrada y Pontecesures.

Después continuará por Monterroso, Teo, Vila de Cruces-Touro, Vilagarcía, Palas de Rei, Arzúa, Valga, Rianxo, Silleda, Catoira, Padrón y Santiso.