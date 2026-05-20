Sin mejillón, ostra ni almeja en Galicia: todas las bateas cerradas y solo tres de cada diez zonas marisqueras abiertas

El episodio tóxico primaveral que azota a la comunidad ha cerrado por completo todas las bateas de mejillón y ostra existentes en Galicia. Es decir, alrededor de 3.500 parques de cultivo flotantes –más de medio centenar de polígonos– inoperativos, pues ya ni siquiera están abiertos el puñado de viveros que hace unos días quedaban a disposición del sector acuicultor –aunque no sirvieran de mucho– en las rías de Ares-Betanzos y Arousa.

Pero no solo eso, sino que hay únicamente 14 zonas de infaunales abiertas en el conjunto de las rías, lo cual es tanto como decir que en otras 25 está prohibida la extracción de los bivalvos que viven enterrados en el substrato, tales como la almeja, el berberecho, la navaja y el longueirón.

Se confirma, por tanto, que este episodio es uno de los más intensos de cuantos se han registrado en los últimos años, cuando la presencia de biotoxinas no deja de ir en aumento, ya sea por el calentamiento del agua, los temporales u otras razones.

La expansión de la toxina diarreica (DSP) es más que evidente. / Intecmar

Lo peor de todo es que las prohibiciones de extracción pueden ir para largo, ya que las células siguen en aumento en diferentes puntos.

Sin ir más lejos, el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) daba cuenta ayer de un «incremento significativo» de los dinoflagelados causantes de la toxina diarreica (DSP) en las estaciones oceanográficas de medición existentes en Combarro, Rianxo, Lorbé, Sada y Ares.

Un aumento también «significativo» en las estaciones costeras de Anllóns, Mugardos, Pasaxe y Camariñas, según consta en los últimos informes técnicos sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar.

Por cierto, que en las dos últimas también se ha detectado un incremento de «Alexandrium», los dinoflagelados causantes de la intoxicación paralizante (PSP).

En definitiva, que el desabastecimiento de mejillón y ostra es ya absoluto, agravándose también los problemas para suministrar almeja y berberecho a los mercados, ya que algunas de las zonas de infaunales que están abiertas ni siquiera se están trabajando en esta época del año.