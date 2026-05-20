Meaño abre la inscripción para su ludoteca de verano con 80 plazas para conciliar

El Concello de Meaño ha abierto el plazo de inscripción para su ludoteca de verano «Ludoconcilia» dotada con 80 plazas. Se trata de una iniciativa para la conciliación familiar durante las vacaciones estivales. precisan de esta alternativa para conciliar vida familiar y laboral durante las vacaciones estivales.

Bajo el título, «Somos Iguais-Corresponsabilidade 2026», el Concello ofrece un año más este servicio para escolares nacidos entre 2014 y 2022, correspondientes a familias empadronadas en Meaño. De las 80 plazas, cinco se reservan para niños con discapacidad reconocida entre el 30 y el 60 por ciento, pero sin problemas de movilidad.

Tendrán prioridad de matrícula los niños cuyos dos progenitores trabajen por cuenta propia o ajena. De quedar vacantes, entraría la prioridad de aquellas familias en las que trabaja un solo progenitor. Y de mantenerse, se abrirían las vacantes al resto de familias. Con respecto a las destinadas a personas con discapacidad, la que no se cubrieran agotado el plazo pasarían a régimen general.

La ludoteca se ofrecerá durante los meses de julio y agosto, de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas, durante los meses de julio y agosto. Incorporación y salida serán flexibles, pudiendo entrar entre 8.00 y 9.30 horas, y salir a partir de las 13.30, ofreciendo además servicio de comida por medio de fiambrera hasta las 15.00 horas. Para ello se hará uso de la unidad prefabricada que hace las veces de comedor del CEIP de Coirón-Dena, colegio que será, como cada año, base de esta ludoteca.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 5 de junio y la tasa a abonar por matrícula es de 60 euros por mes. Sobre dicha tasa, se contemplan deducciones para aquellos niños enrolados en otras actividades del Concello a lo largo del curso, o bien que padezcan alguna discapacidad o en situaciones de familia numerosa, monoparental o en riesgo de exclusión social.

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El Concello de Meaño ofrece esta alternativa en colaboración con la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, Ministerio de Igualdad y fondos de la Unión Europea.